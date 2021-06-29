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Число пострадавших из-за пожара в центре Лондона возросло: новые подробности (фото, видео)

29 июня 2021 2:05

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В полиции утверждают, что террористического акта не было, но причину взрыва до сих пор не назвали

Пожар у станции метро в Лондоне / коллаж "Сегодня"

Пожар у станции метро в Лондоне / коллаж "Сегодня"

В результате пожара у станции метро в центре Лондона (Великобритания) в понедельник, 28 июня, пострадали по крайней мере шесть человек, а дым шел от расположенного недалеко вокзала.

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Об этом со ссылкой на пожарных и медиков сообщило Sky News.

Служба скорой помощи Лондона заявила, что "оказала помощь шести пациентам на месте происшествия и доставила одного из них в больницу" после развертывания специальных групп реагирования.

Пожар в центре Лондона

Пожар в центре Лондона / Фото: REUTERS

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В то же время причина пожара до сих пор не названа, в полиции только заявили, что это не был террористический акт.

Лондонская пожарная служба сообщила, что в результате пожара сгорели три коммерческих помещения, шесть вагонов и телефонная будка.

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Огонь удалось взять под контроль около 18:00, но пожарные еще некоторое время оставались на месте, дотушивая небольшие возгорания.

Пожар в центре Лондона Видео: REUTERS

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Лондона, у станции метро Elephant and Castle прогремел мощный взрыв, после которого начался масштабный пожар. На кадрах, которые публиковали пользователи соцсетей, были видны клубы черного дыма и языки пламени, вырывающиеся из-под опор железнодорожного моста.

Ранее пять человек пострадали после взрыва на станции метро на севере Лондона.

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Мы также сообщали, что в Китае прогремел мощный взрыв в жилом комплексе в городе Шиянь, из-з которого пострадали и погибли десятки людей на расположенном рядом рынке.

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