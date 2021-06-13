Мощный взрыв в Китае: много погибших и раненых, целая улица в руинах (видео)

Несколько десятков человек достали из-под завалов уже в тяжелом состоянии, еще больше 100 отделались меньшими травмами

После взрыва в городе Шиянь. Фото: scmp.com

В Китае прогремел новый взрыв. На этот раз в городе Шиянь рванул жилой комплекс, из-з чего пострадали и погибли люди на рынке, который расположен рядом.

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Об этом пишет South China Morning Post.

Издание отмечает, что причиной взрыва стал газ в районе Чжанвань. Рядом с домом находится большой продовольственный рынок – там было много людей. Обстоятельства взрыва выясняются.

Уже известно об 11 погибших и около 150 госпитализированных с разными травмами, 37 человек в критическом состоянии.

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Также от мощной взрывной волны пострадали 40 киосков.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Китае впервые в мире человек подхватил птичий грипп H10N3. У мужчины поднялась температура, а через несколько дней его срочно пришлось госпитализировать.

Но не все там и плохо. На днях в Китае показали новые фото с Марса. КНР конкурирует с Америкой за статус покорительницы Марса – аппарат "Чжучжун" прислал панорамный снимок с места посадки.