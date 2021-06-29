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Кількість постраждалих через пожежу в центрі Лондона зросла: нові подробиці (фото, відео)

29 червня 2021 2:05

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У поліції стверджують, що терористичного акту не було, але причину вибуху досі не назвали

Пожежа біля станції метро у Лондоні / колаж "Сьогодні"

Пожежа біля станції метро у Лондоні / колаж "Сьогодні"

У результаті пожежі біля станції метро в центрі Лондона(Велика Британія) в понеділок, 28 червня, постраждали принаймні шстеро людей, а дим йшов від розташованого неподалік вокзалу.

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Про це з посиланням на пожежників і медиків повідомило Sky News.

Служба швидкої допомоги Лондона заявила, що "надала допомогу шістьом пацієнтам на місці події і доставила одного з них в лікарню" після розгортання спеціальних груп реагування.

/ Фото: REUTERS

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Водночас причина пожежі досі не названа, у поліції тільки заявили, що це не був терористичний акт.

Лондонська пожежна служба повідомила, що в результаті пожежі згоріли три комерційні приміщення, шість вагонів і телефонна будка.

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Вогонь вдалося взяти під контроль близько 18:00, але пожежники ще деякий час залишалися на місці, дотушуючи невеликі загоряння.

Відео: REUTERS

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Лондона, біля станції метро Elephant and Castle прогримів потужний вибух, після якого почалася масштабна пожежа. На кадрах, які публікували користувачі соцмереж, було видно клуби чорного диму і полум'я, що виривалося з-під опор залізничного мосту.

Раніше п'ятеро людей постраждали після вибуху на станції метро на півночі Лондона.

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Ми також повідомляли, що в Китаї пролунав потужний вибух в житловому комплексі в місті Шиян, через який постраждали і загинули десятки людей на розташованому поруч ринку.

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