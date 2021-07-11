"Если была мечта – время ее исполнить": компания Брэнсона запустила розыгрыш бесплатного полета в космос

Ричард Брэнсон совершил полет в космос. Фото: REUTERS/Joe Skipper

После того как британский бизнесмен Ричард Брэнсон совершил свой первый полет в космос, космическая компания Virgin Galactic запустила розыгрыш бесплатного полета на двоих и экскурсию по космопорту от Брэнсона.

Об этом говорится на портале Omaze.

Congratulations to @richardbranson and @virgingalactic for dreaming so big! Now its your turn



You could make history and win two seats on one of the FIRST Virgin Galactic commercial spaceflights!



ENTER NOW: https://t.co/WmZo2aixYb#VirginGalactic#RichardBranson#Omazepic.twitter.com/9qLGKctmnw — Omaze (@omaze) July 11, 2021

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Участвовать могут все желающие. Несмотря на то что участие бесплатное, по желанию можно сделать пожертвование. Деньги хотят направить организации Space for Humanity в рамках благотворительной помощи. Прием заявок закончится 1 сентября, а победителя объявят приблизительно 29 сентября.

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Как рассказал бизнесмен Ричард Брэнсон, совершивший свой первый полет в космос и ставший первым миллиардером на орбите Земли, он лично проведет для победителя экскурсию по космопорту "Америка".

"Вы получите шанс выиграть не одно, а два места на одном из первых коммерческих космических полетов Virgin Galactic. А еще – с моей шляпой Вилли Вонки – тур с гидом по космопорту "Америка", который проведет ваш покорный слуга, и я обещаю много шоколада", - заявил миллиардер.

Напомним, что Джефф Безос объявил о своих планах покорить космос раньше Брэнсона, однако отправится туда позже. Уже известны четверо из шести членов экипажа его корабля New Shepard.