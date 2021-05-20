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Генсек ООН назвал жизнь детей в Газе адом на Земле

20 мая, 22:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Генеральный секретарь призвал стороны прекратить огонь в регионе, чтобы не допустить новых жертв

Дети на развалинах после бомбардировки. Фото: AP Photo/Khalil Hamra

Дети на развалинах после бомбардировки. Фото: AP Photo/Khalil Hamra

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш назвал адом жизнь палестинских детей из-за конфликта в секторе Газа.

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Об этом он заявил на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

"Если и есть ад на Земле, то это жизнь детей в Газе. Я вновь обращаюсь ко всем сторонам с призывом сейчас же прекратить враждебные действия. Я обращаюсь ко всем сторонам для немедленного прекращения огня", – сказал Гутерриш.

По мнению генсека ООН, возвращение к мирному процессу – это единственный путь к долгосрочному и справедливому решению. Он призвал работать над возвращением к переговорам, которые бы окончательно решили вопрос о статусе Иерусалима и других территорий.

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"Иерусалим – это священный город для трех мировых религий. Я подчеркиваю, что статус-кво священных мест должен уважаться и соблюдаться", – указал он.

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Напомним, ранее израильский политик, востоковед Ксения Светлова ответила на шесть сложных вопросов по израильско-палестинскому конфликту.

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем

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