"Горящие путевки оказались слишком горящими": украинка находится в эпицентре пожаров в Анталии

Киевлянка с семьей отдыхает в самом эпицентре лесных пожаров в Анталии. Курорт затянут дымом, вокруг выгоревшие леса

Огонь в горах турки постепенно берут под контроль. Фото Твиттер / Коллаж "Сегодня"

На охваченных огнем курортах Турции сейчас отдыхают тысячи туристов из Украины. Редакция "Сегодня" связалась с семьей Ольги из Киева, которая сейчас находится в Анталии в городе Сиде.

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Еще накануне вечером Сиде затянуло плотной пеленой дыма, который не развеялся до сих пор. К вечеру четверга дыма стало меньше – украинцы надеются, что турецкие пожарные смогли потушить большинство очагов возгорания в горах.

"Горящие путевки оказались слишком горящими. Слава Богу, очагов возгорания возле отеля не видно. Но небо остается затянутое дымкой. Днем было такое впечатление, что наступает вечер. В отеле запаха гари нет совсем. А вот на балконе он чувствуется и слой пепла лежит", – рассказала Ольга.

Ночью Ольга с мужем очень переживали, не придется ли срочно эвакуироваться домой. Они несколько раз спускались на ресепшн. Утром, выезжая на экскурсию, захватили с собой документы и самое необходимое на случай, если вернуться в отель не получится.

"Никогда у нас такого не было на курортах, чтобы документы возить с собой", – говорит Ольга.

Из-за пожара отель отключили от электричества. Свет есть – вот уже почти сутки работают генераторы. А вот интернет до сих пор не восстановили.

Турки – профессионалы

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По мнению украинки, турки действуют очень профессионально и если бы речь была о небольшом очаге возгорания, они бы справились в считанные часы.

Даже пожарным не удается спасти свое имущество от огня / Фото Reuters , Kaan Soyturk

В провинцию стянуто много спецтехники. Над головами у туристов постоянно кружат вертолеты, которые тушат огонь с воздуха. Все дороги в лес и горы перекрыты.

"Турки – большие молодцы, они работают, не покладая рук. Работа ведется везде. Сотрудники отеля почти круглосуточно поливают территорию вокруг, а нам говорят, что все хорошо и все под контролем. Никаких панических настроений тут нет", – резюмировала Ольга.

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Судя по тому, что дым не рассеивается уже сутки, пожары охватили большую территорию, говорит Ольги. По дороге на экскурсию они видели только один очаг возгорания. Но вокруг десятки километров выгоревшего леса.

Напомним, что через день после начала масштабных лесных пожаров на турецком курорте Анталия аналогичная ситуация сложилась на другом курорте Турции – на Бирюзовом берегу в Мармарисе. Здесь огонь вплотную подходит к отелям на побережье.

На этой неделе страдал от лесных пожаров итальянский курорт Сардиния. Здесь потребовалась эвакуация более тысячи человек. Были сообщения о сгоревших домах и о погибших животных.