Из Газы по Израилю выпустили уже 2900 ракет – одна из них попала в квартиру (видео)

В Израиле заявили, что из Газы ХАМАС выпустил 2900 ракет. Одна из палестинских ракет, которую не сбил Железный купол, попала в квартиру.
Об этом заявила Армия обороны Израиля в Twitter.
This is the damage caused to an Israeli home by just ONE of the 2900 Hamas rockets fired from Gaza into Israe— Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021
Israelis are under attack. We will continue to defend them. pic.twitter.com/RmKgP0Tn71
"Это ущерб, нанесенный израильскому дому всего одной из 2900 ракет ХАМАС, выпущенных из Газы по Израилю. Израильтяне подвергаются нападению. Мы продолжим их защищать", - говорится в сообщении.
Тем временем, один из лидеров ХАМАС, глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль призвал к прекращению обстрела в секторе Газа и выдвинул ряд требований.
Напомним, что с 11 мая Израиль исектор Газа обмениваются ракетными ударами. Счет жертв идет на десятки, сотни человек ранены. На этом фоне ЦАХАЛ стянул к границам Газы несколько бригад войск и мобилизовал тысячи резервистов.