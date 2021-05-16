Из Газы по Израилю выпустили уже 2900 ракет – одна из них попала в квартиру (видео)

Армия обороны Израиля заявила, что люди подвергаются нападению, но их продолжат защищать

В Израиле заявили, что из Газы ХАМАС выпустил 2900 ракет. Одна из палестинских ракет, которую не сбил Железный купол, попала в квартиру.

Реклама

Об этом заявила Армия обороны Израиля в Twitter.

This is the damage caused to an Israeli home by just ONE of the 2900 Hamas rockets fired from Gaza into Israe



Israelis are under attack. We will continue to defend them. pic.twitter.com/RmKgP0Tn71 — Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021

"Это ущерб, нанесенный израильскому дому всего одной из 2900 ракет ХАМАС, выпущенных из Газы по Израилю. Израильтяне подвергаются нападению. Мы продолжим их защищать", - говорится в сообщении.

Реклама

Тем временем, один из лидеров ХАМАС, глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль призвал к прекращению обстрела в секторе Газа и выдвинул ряд требований.

Напомним, что с 11 мая Израиль исектор Газа обмениваются ракетными ударами. Счет жертв идет на десятки, сотни человек ранены. На этом фоне ЦАХАЛ стянул к границам Газы несколько бригад войск и мобилизовал тысячи резервистов.