Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)

Коллаж "Сегодня"
Израиль нанес четыре ракетных удара по 11-этажному зданию в секторе Газа, в котором располагаются офисы ряда мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании.
Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
В башне Аль-Джалаа, в частности, размещались представительства телеканала Al Arabiya, агентства Associated Press и других медиа.
Как отмечает Times of Israel, ранее военные предупредили всех жильцов о планируемой бомбардировке. Они также отправили ракету, которая не причинила серьезных повреждений, в качестве предупреждения.
В трендеСсора из-за перемирия, рекордные обстрелы и новый участник конфликта – что происходит в Израиле
Также издание отмечает, что в здании могли располагаться "киберцентры, оружейные склады и различные узлы связи", используемые боевиками ХАМАС.
Новость дополняется...