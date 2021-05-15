Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)

В башне Аль-Джалаа, в частности, размещались представительства телеканала Al Arabiya, агентства Associated Press и других медиа

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Израиль нанес четыре ракетных удара по 11-этажному зданию в секторе Газа, в котором располагаются офисы ряда мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании.

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Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

В башне Аль-Джалаа, в частности, размещались представительства телеканала Al Arabiya, агентства Associated Press и других медиа.

Как отмечает Times of Israel, ранее военные предупредили всех жильцов о планируемой бомбардировке. Они также отправили ракету, которая не причинила серьезных повреждений, в качестве предупреждения.

Также издание отмечает, что в здании могли располагаться "киберцентры, оружейные склады и различные узлы связи", используемые боевиками ХАМАС.

Видео: Telegram

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