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"Как опытный политик – незрелому...": Лукашенко обиделся на заявление Макрона

28 сентября, 03:53

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Глава Беларуси прокомментировал заявление президента Франции

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на сделанное накануне заявление президента Франции о том, что ему придется уйти, назвал Эммануэля Макрона незрелым политиком.

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Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"Как опытный политик – незрелому – хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции", – цитирует Лукашенко пресс-служба.

Он также припомнил президенту Франции акции "желтых жилетов" и мусульманские протесты в Марселе и Лионе, проведя между ними параллели с антипрезидентскими протестами в Беларуси.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что действующая белорусская власть отказывается принять демократические изменения в стране и Александр Лукашенко, несмотря на свою тайную инаугурацию, должен добровольно уйти. Макрон также поддержал белорусский народ, восхитившись его мужеством.

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Напомним, в Беларуси в выходные снова прошли массовые протесты против президента республики Александра Лукашенко, который на прошлой неделе провел тайную инаугурацию.

Действия президента Беларуси по фальсификации выборов и тайной инаугурации раскритиковали многие политики мира, заявив, что не признают его президентом.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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протесты Беларусь Александр Лукашенко Эммануэль Макрон
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