Українська
$ 27,73
32,93
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Канада ввела санкции против России: кто попал в список

24 марта, 19:21

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Российских чиновников наказали за отравление Навального и репрессии в отношении протестующих

Вслед за США, Евросоюзом и Великобританией санкции на Россию из-за отравления оппозиционера Алексея Навального наложила Канада.

Реклама

Как сообщает пресс-служба Министерства международных дел Канади, об этом 24 марта заявил глава МИД Марк Гарно.

В соответствии с Положением о специальных экономических мерах в отношении РФ, в санкционных список попали 9 российских чиновников, причастных к "грубым и систематическим нарушениям прав человека" в этой стране:

  • глава ФСБ Александр Бортников;
  • глава ФСИН Александр Калашников;
  • генпрокурор РФ Игорь Краснов;
  • замминистра обороны Павел Попов;
  • замминистра обороны Алексей Криворучко;
  • 1-й замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко;
  • глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин;
  • глава Росгвардии Виктор Золотов;
  • полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло.

"Наряду с нашими партнерами Канада продолжит усиливать давление на российское правительство с целью освобождения Навального и его незаконно задержанных сторонников. Грубые нарушения прав человека в России не останутся без ответа", – сказал Гарно, обвинив Кремль в систематической "демонстрации нежелания уважать основные права своего народа".

В тренде
Коронавирус боится гриппа: открыта неожиданная уязвимость COVID-19

Напомним, 2 марта Совет ЕС согласовал акт о санкциях против России из-за репрессий в отношении Навального, включив в него Краснова, Калашникова, Золотова и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Реклама

Также в этом месяце Министерство торговли США внесло РФ в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Канада санкции санкции против России Алексей Навальный

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус боится гриппа: открыта неожиданная уязвимость COVID-19
Коронавирус боится гриппа: открыта неожиданная уязвимость COVID-19Другие страны
В Грузии медсестра впала в кому после вакцинации AstraZeneca
В Грузии медсестра впала в кому после вакцинации AstraZenecaДругие страны
Новая пощечина Джеку Ма: власти Китая выдвинули требование к Alibaba Group
Новая пощечина Джеку Ма: власти Китая выдвинули требование к Alibaba GroupБизнес
Пора снимать маски? В ООН рассказали, как погода и воздух влияют на COVID-19
Пора снимать маски? В ООН рассказали, как погода и воздух влияют на COVID-19Другие страны
Посол Британии в Украине сделала прививку вакциной AstraZeneca: фото
Посол Британии в Украине сделала прививку вакциной AstraZeneca: фотоДругие страны
"Ковидный" скандал в Норвегии: премьер скрывала нарушение карантинаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять