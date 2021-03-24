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Канада ввела санкції проти Росії: хто потрапив до списку

24 березня, 19:21

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Російських чиновників покарали за отруєння Навального і репресії щодо учасників протесту

Слідом за США, Євросоюзом та Великою Британією санкції на Росію через отруєння опозиціонера Олексія Навального наклала Канада.

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Як повідомляє пресслужба Міністерства міжнародних справ Канади, про це 24 березня заявив очільник МЗС Марк Гарно.

Відповідно до Положення про спеціальні економічні заходи стосовно РФ, до санкційного списку потрапили 9 російських чиновників, причетних до "грубих та систематичних порушень прав людини" в цій країні:

  • голова ФСБ Олександр Бортніков;
  • голова ФСВП Олександр Калашников;
  • генпрокурор РФ Ігор Краснов;
  • заступник міністра оборони Павло Попов;
  • заступник міністра оборони Олексій Криворучко;
  • 1-й заступник голови адміністрації Кремля Сергій Кирієнко;
  • голова управління Кремля по внутрішній політиці Андрій Ярин;
  • голова Росгвардії Віктор Золотов;
  • повпред президента РФ в Сибіру Сергій Меняйло.

"Поруч з нашими партнерами Канада продовжить посилювати тиск на російський уряд з метою звільнення Навального і його незаконно затриманих прибічників. Грубі порушення прав людини в Росії не залишаться без відповіді", – сказав Гарно, звинувативши Кремль в систематичній "демонстрації небажання поважати основні права свого народу".

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Нагадаємо, 2 березня Рада ЄС узгодила акт про санкції проти Росії через репресії щодо Навального, включивши до нього Краснова, Калашникова, Золотова та голову Слідчого комітету Олександра Бастрикіна.

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Також цього місяця Міністерство торгівлі США внесло РФ до списку країн, з якими повністю заборонений експорт і імпорт зброї і оборонних послуг.

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Канада санкції санкції проти Росії Олексій Навальний

Джерело: Сьогодні

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