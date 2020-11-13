Китай наконец признал Байдена победителем выборов в США

К многим другим странам мира, которые уже поздравили кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах, присоединился Китай.

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В частности, как сообщает "Интерфакс", об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

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"Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем Байдена и (избранного вице-президента Камалу – ред.) Харрис. Одновременно мы понимаем, что результаты выборов в США могут быть определены согласно американским правовым процедурам", – сказал спикер китайского МИД на брифинге 13 ноября.

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Напомним, что, хотя Джо Байдена уже признали де-факто будущим президентом США и многие мировые лидеры уже поздравили его с победой, в отдельных штатах до сих пор не завершили подсчет голосов. Когда могут объявить официальные результаты выборов, читайте в материале "What is "karusel"? Почему так долго считают голоса после выборов в США".

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Также сообщалось, что сам Байден объявил о начале перехода власти, назвав "позором" нежелание действующего главы государства Дональда Трампа признать поражение.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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