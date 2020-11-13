Українська
$ 28,2
33,27
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Китай наконец признал Байдена победителем выборов в США

13 ноября, 11:48

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Пекин поздравил демократа с результатами голосования

К многим другим странам мира, которые уже поздравили кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах, присоединился Китай.

Реклама

В частности, как сообщает "Интерфакс", об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Читайте также: Одним абзацем. Как самый молодой сенатор в истории США стал самым старым президентом

"Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем Байдена и (избранного вице-президента Камалу – ред.) Харрис. Одновременно мы понимаем, что результаты выборов в США могут быть определены согласно американским правовым процедурам", – сказал спикер китайского МИД на брифинге 13 ноября.

В тренде
Вспышка коронавируса в Европарламенте: заболели сотни депутатов

Напомним, что, хотя Джо Байдена уже признали де-факто будущим президентом США и многие мировые лидеры уже поздравили его с победой, в отдельных штатах до сих пор не завершили подсчет голосов. Когда могут объявить официальные результаты выборов, читайте в материале "What is "karusel"? Почему так долго считают голоса после выборов в США".

Реклама

Также сообщалось, что сам Байден объявил о начале перехода власти, назвав "позором" нежелание действующего главы государства Дональда Трампа признать поражение.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай выборы в США Джо Байден Выборы президента США-2020 Камала Харрис
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Витамин D при коронавирусе: что выявили британские ученые
Витамин D при коронавирусе: что выявили британские ученыеДругие страны
Армянские добровольцы в Карабахе устроили
Армянские добровольцы в Карабахе устроили "ад" азербайджанскому спецназу (фото)Другие страны
Бои на стратегическом направлении: в Карабахе армяне
Бои на стратегическом направлении: в Карабахе армяне "уничтожили" 7 танков и БМП противникаДругие страны
Алиев обратился к Пашиняну: Покажи свою смелость, признай Карабах
Алиев обратился к Пашиняну: Покажи свою смелость, признай КарабахДругие страны
Автономия армян в Нагорном Карабахе: Алиев сказал, что будет после войны
Автономия армян в Нагорном Карабахе: Алиев сказал, что будет после войныДругие страны
7 тезисов президента Армении Армена Саркисяна, почему война в Карабахе должна быть скорее закончена
7 тезисов президента Армении Армена Саркисяна, почему война в Карабахе должна быть скорее законченаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять