Президент Азербайджана обвинил Армению в "фашизме" из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на заседании Совета безопасности, которое собрали из-за обострения конфликта в районе Нагорного Карабаха.
Об этом сообщает АРА.
Коротко, о чем говорил глава государства:
- Армения много раз провоцировала Азербайджан, президент обращался в ООН по этому поводу;
- армия Азербайджана "начала контрнаступление и освободила" несколько населенных пунктов;
- добровольцев в армии – десятки тысяч, что "свидетельствует о лояльности людей к своему государству";
- власти считают вопрос Нагорного Карабаха национальным вопросом: это историческая местность Азербайджана, и ее никому не отдадут;
- развитие оборонной сферы стоит на первом месте в повестке дня президента.
Алиев сравнил армян с фашистами, отметив их жестокость к гражданскому населению.
"Мы имеем потери среди гражданского населения. Это еще раз показывает уродливое лицо Армении, армянский фашизм. Поскольку такая жестокость в отношении гражданского населения может принадлежать только фашистским государствам, и не впервые, во время событий в Товузе, а затем и других событий, геноцид Ходжалы был совершен армянскими дикарями против гражданского населения, и на этот раз основной целью Армении стали наши поселения", - сказал Алиев.
Ранее сообщалось, что Азербайджан намерен вернуть всю территорию Нагорного Карабаха.
Также мы писали, что на заседании Национального собрания Азербайджана принято решение о введении военного положения в некоторых городах и регионах страны.
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