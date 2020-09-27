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Президент Азербайджана обвинил Армению в "фашизме" из-за ситуации в Нагорном Карабахе

27 сентября, 18:19

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Алиев утверждает, что армия Азербайджана хорошо подготовлена

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на заседании Совета безопасности, которое собрали из-за обострения конфликта в районе Нагорного Карабаха.

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Об этом сообщает АРА.

Коротко, о чем говорил глава государства:

  • Армения много раз провоцировала Азербайджан, президент обращался в ООН по этому поводу;
  • армия Азербайджана "начала контрнаступление и освободила" несколько населенных пунктов;
  • добровольцев в армии – десятки тысяч, что "свидетельствует о лояльности людей к своему государству";
  • власти считают вопрос Нагорного Карабаха национальным вопросом: это историческая местность Азербайджана, и ее никому не отдадут;
  • развитие оборонной сферы стоит на первом месте в повестке дня президента.

Алиев сравнил армян с фашистами, отметив их жестокость к гражданскому населению.

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"Мы имеем потери среди гражданского населения. Это еще раз показывает уродливое лицо Армении, армянский фашизм. Поскольку такая жестокость в отношении гражданского населения может принадлежать только фашистским государствам, и не впервые, во время событий в Товузе, а затем и других событий, геноцид Ходжалы был совершен армянскими дикарями против гражданского населения, и на этот раз основной целью Армении стали наши поселения", - сказал Алиев.

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Ранее сообщалось, что Азербайджан намерен вернуть всю территорию Нагорного Карабаха.

Также мы писали, что на заседании Национального собрания Азербайджана принято решение о введении военного положения в некоторых городах и регионах страны.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах контрнаступление
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