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Маск и Безос поздравили Брэнсона с успешным полетом в космос

11 июля 2021 20:41

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Безос рассчитывает, что в ближайшее время ему также удастся успешно достичь орбиты Земли

Джефф Безос, Ричард Брэнсон и Илон Маск / коллаж "Сегодня"

Джефф Безос, Ричард Брэнсон и Илон Маск / коллаж "Сегодня"

Основатель SpaceХ Илон Маск и Amazon Джефф Безос поздравили британского бизнесмена и основателя компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона с успешным полетом в космос, который он совершил 11 июля.

Об этом Маск и Безос написали в соцсетях.

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"Поздравляю, красивый полет!" – в частности написал Маск в Twitter.

Поддержал колегу и Джефф Безос, который также собирается совершить первый полет в космос 20 июля.

"Ричард Брэнсон и экипаж, поздравляю с полетом. Не могу дождаться, чтобы присоединиться к клубу!"написал Безос.

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Отметим, миллиардер Ричард Брэнсон стал первым космическим туристом компании Virgin Galactic.

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Брэнсон и еще трое пассажиров находились на ракетоплане, который был поднят в небо с помощью специального самолета-носителя. Затем ракетоплан отсоединился и поднялся на высоту 80 километров. В состоянии невесомости экипаж находился около 6 минут.

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После полета ракетоплан успешно приземлился на площадке космопорта "Америка".

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Вместе с Бренсоном на орбите Земли побывали еще пять членов экипажа – два профессиональных пилота и трое топ-менеджеров Virgin Galactic.

Напомним, Джефф Безос объявил о своих планах покорить космос раньше Брэнсона, однако отправится туда позже. Уже известны четыре из шести членов экипажа его корабля New Shepard.

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