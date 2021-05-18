Ливан и Израиль обстреляли друг друга (видео)

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C территории Ливана в сторону Израиля в понедельник вечером было выпущено шесть снарядов, в ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла артиллерийский огонь.
Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Twitter.
Сирены тревоги сработали в населенном пункте Мисгав Ам на севере Израиля, расположенном недалеко от границы с Ливаном.
Шесть выпущенным в сторону Израиля снарядов не долетели до него и, как предполагается, упали на территории Ливана, но израильская артиллерия открыла ответный огонь.
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Также появилась информация, что израильские военные самолеты поднялись над южным Ливаном.
Напомним, это не первая провокация Ливана во время последнего палестинско-израильского обострения. 13 мая из Ливана уже открывали огонь по Израилю вдобавок к непрекращающимся обстрелам из сектора Газа.
Мы также сообщали, что 17 мая Израиль атаковал пять домов командиров ХАМАС в секторе Газа с помощью истребителей и беспилотников.