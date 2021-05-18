Українська
$ 27,61
33,48
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Ливан и Израиль обстреляли друг друга (видео)

18 мая, 00:20

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Израиле сработали сирены тревоги после того, как с ливанской территории выпустили шесть снарядов, ЦАХАЛ ответил

Фото: ft.com

Фото: ft.com

C территории Ливана в сторону Израиля в понедельник вечером было выпущено шесть снарядов, в ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла артиллерийский огонь.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Twitter.

Сирены тревоги сработали в населенном пункте Мисгав Ам на севере Израиля, расположенном недалеко от границы с Ливаном.

Шесть выпущенным в сторону Израиля снарядов не долетели до него и, как предполагается, упали на территории Ливана, но израильская артиллерия открыла ответный огонь.

В тренде
В Израиле обрушилась трибуна синагоги – более 160 пострадавших и двое погибших (обновлено)
В тренде
Ликвидация боевиков и уничтожение штаба ХАМАС – Израиль наносит удар по Газе (видео)
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
В тренде
Ракетные обстрелы, протесты в Европе и эвакуация украинцев – главное о конфликте в секторе Газа
Коллаж "Сегодня"

Также появилась информация, что израильские военные самолеты поднялись над южным Ливаном.

Реклама

Напомним, это не первая провокация Ливана во время последнего палестинско-израильского обострения. 13 мая из Ливана уже открывали огонь по Израилю вдобавок к непрекращающимся обстрелам из сектора Газа.

Мы также сообщали, что 17 мая Израиль атаковал пять домов командиров ХАМАС в секторе Газа с помощью истребителей и беспилотников.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привести
Предвоенная ситуация – из-за чего начался конфликт Палестины и Израиля и к чему он может привестиВласть
Кошмар внутри пандемии. В Индии препараты от COVID-19 вызвали вспышку
Кошмар внутри пандемии. В Индии препараты от COVID-19 вызвали вспышку "черного грибка"Другие страны
Украинцы попали под ракетные удары в Израиле. Мы узнали, как это – пережить бомбардировку
Украинцы попали под ракетные удары в Израиле. Мы узнали, как это – пережить бомбардировкуДругие страны
Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)
Израиль нанес ракетный удар по зданию в Газе, где располагались офисы мировых СМИ (видео)Другие страны
Больных COVID-19 в Индии атакует
Больных COVID-19 в Индии атакует "черный грибок": грозит ли смертоносная болезнь украинцамДругие страны
Израиль и Палестина оказались на грани войны: все подробности (обновлено)
Израиль и Палестина оказались на грани войны: все подробности (обновлено)Другие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять