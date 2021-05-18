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Ліван і Ізраїль обстріляли один одного (відео)

18 травня, 00:20

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

В Ізраїлі спрацювали сирени тривоги після того, як з ліванської території випустили шість снарядів, ЦАХАЛ відповів

З території Лівану в бік Ізраїлю в понеділок увечері було випущено шість снарядів, у відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відкрила артилерійський вогонь.

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Про це повідомила прес-служба ЦАХАЛ у Twitter.

Сирени тривоги спрацювали в населеному пункті Місгав Ам на півночі Ізраїлю, розташованому недалеко від кордону з Ліваном.

Шість випущених у бік Ізраїлю снарядів не долетіли до нього і, як припускається, впали на території Лівану, але ізраїльська артилерія відкрила вогонь у відповідь.

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Також з'явилася інформація, що ізраїльські військові літаки піднялися над південним Ліваном.

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Нагадаємо, це не перша провокація Лівану під час останнього палестинсько-ізраїльського загострення. 13 травня з Лівану вже відкривали вогонь по Ізраїлю на додачу до безперервних обстрілів із сектору Гази.

Ми також повідомляли, що 17 травня Ізраїль атакував п'ять будинків командирів ХАМАС у секторі Гази за допомогою винищувачів і безпілотників.

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