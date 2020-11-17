Лукашенко мстит оппозиционному району Минска: отрезали воду, отключили тепло

В Минске три дня нет воды в микрорайоне Новая Боровая, где проживает около 15 тысяч человек. Этот район стал одним из лидеров в белорусской столице по протестной активности своих жителей. На президентских выборах здесь, даже по официальным данным, с пятикратным отрывом победила оппозиционерка Светлана Тихановская.

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Об этом сообщает радио "Свобода".

Вода пропала после того, как неизвестные спилили запорный вентиль водопровода, – но власти не торопятся устранять аварию, утверждая, что им надо "проверить качество подаваемой в дома воды". Проблема со злополучным вентилем осложняется тем, что спиливший его человек еще и высверлил болты, которые нужно открутить для того, чтобы поменять неисправную деталь.

Из-за отсутствия воды были отменены занятия в местной школе и детских садах. Во вторник, 17 ноября, в районных чатах стали появляться сообщения об отключении отопления, однако чуть позже представитель управляющей компании, обслуживающей Новую Боровую, сообщил об устранении неисправности.

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После отключения водоснабжения кто-то устроил еще одну провокацию – в полукилометре от жилых домов установил три туалетные кабинки, раскрашенные в цвета бело-красно-белого флага.

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала происходящее "мелкой и мстительной попыткой превратить Новую Боровую в гетто", а белорусский Хельсинкский комитет готовит обращение к специальному докладчику ООН по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги.

Один из местных жителей рассказал журналистам, что люди со всего Минска стали привозить воду в Новую Боровую, ставить ее к подъездам на скамейки, на окошки.

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"Наш чат заполнился предложениями о помощи: помыться, приготовить еду, постирать, даже переночевать. Наш район один из самых протестных, практически в каждом окне вывешен бело-красно-белый флаг, мы устраиваем различные мероприятия, активно высказываем свою гражданскую позицию. У многих людей здесь есть ощущение, что после того, как в воскресенье разгромили "Площадь перемен", мы – следующие", – говорит он.

По его словам, во дворах микрорайона дежурила милиция и забирала пустые бутылки, которые жители выносили помогающим в обмен на тару с водой.

Напомним, во время разгона протестов в одном из дворов Минска, который назвали "Площадью перемен", был избит до смерти 31-летний протестующий Роман Бондаренко.

После этого Лукашенко приказал Следственному комитету разобраться в деле, однако при этом вспомнил Гитлера и заявил, что протестущие вывешивают "фашистские" ленты и флаги.

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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