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Лукашенко срочно полетел к Путину

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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22 июня, 23:05
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Армия Беларуси начала рыть окопы на границе с Украиной
Лукашенко с Путиным будут что-то решать / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Лукашенко с Путиным будут что-то решать / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В Беларуси наблюдается какая-то нервная обстановка. Утром 22 июня стало известно, что Беларусь роет окопы вдоль границ с Украиной, Польшей и Литвой. А днем – что самопровозглашенный лидер страны срочно вылетел из Орши в Санкт-Петербург своим самолетом Boeing 737-800. СМИ пишут, что это не однодневный визит.

Визит

Российские пропагандистские медиа отмечают, что Путин встретится с Лукашенко в Санкт-Петербурге в субботу, 25 июня. До этого ожидали, что российский международный преступник сам прибудет в Беларусь.

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Накануне российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что Путин и Лукашенко встретятся в рамках "Форума регионов Беларуси и России", который пройдет в Гродно с 30 июня по 1 июля. Однако внезапный вылет Лукашенко в Петербург ставит под вопрос приезд Путина в Беларусь.

Окопы

Telegram-канал "Украина 24" сообщает, что Беларусь роет окопы вдоль границ с Украиной, Польшей и Литвой. На приграничных территориях страна также обновила дислокацию блокпостов.

В СМИ также попала карта окопов, которая, наверное, должна свидетельствовать, откуда на Беларусь готовилось нападение еще зимой.

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Обстановка

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