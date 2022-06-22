Лукашенко срочно полетел к Путину

Армия Беларуси начала рыть окопы на границе с Украиной

Лукашенко с Путиным будут что-то решать / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В Беларуси наблюдается какая-то нервная обстановка. Утром 22 июня стало известно, что Беларусь роет окопы вдоль границ с Украиной, Польшей и Литвой. А днем – что самопровозглашенный лидер страны срочно вылетел из Орши в Санкт-Петербург своим самолетом Boeing 737-800. СМИ пишут, что это не однодневный визит.

Визит

Российские пропагандистские медиа отмечают, что Путин встретится с Лукашенко в Санкт-Петербурге в субботу, 25 июня. До этого ожидали, что российский международный преступник сам прибудет в Беларусь.

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Накануне российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что Путин и Лукашенко встретятся в рамках "Форума регионов Беларуси и России", который пройдет в Гродно с 30 июня по 1 июля. Однако внезапный вылет Лукашенко в Петербург ставит под вопрос приезд Путина в Беларусь.

Окопы

Telegram-канал "Украина 24" сообщает, что Беларусь роет окопы вдоль границ с Украиной, Польшей и Литвой. На приграничных территориях страна также обновила дислокацию блокпостов.

В СМИ также попала карта окопов, которая, наверное, должна свидетельствовать, откуда на Беларусь готовилось нападение еще зимой.

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Обстановка