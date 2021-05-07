Українська
$ 27,72
33,41
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Любой ценой. Генсек ООН призвал мировых лидеров не допустить новой холодной войны

7 мая, 18:18

Денис Беспалов Денис Беспалов

Сегодня велика опасность геостратегического разделения, это может усложнить международное сотрудничество, отметил Гутерриш

REUTERS/Eduardo Munoz

REUTERS/Eduardo Munoz

Ведущие мировые державы должны сделать все, чтобы не допустить новой холодной войны.

Реклама

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на встрече стран – членов ООН с кандидатами на выборах следующего главы организации.

"Мы должны любой ценой избежать нового типа холодной войны", – заявил он.

Гутерриш напомнил, что предупреждал об опасности нового геостратегического разделения и дисфункции отношений между ведущими державами.

Читайте также: Китай и США объявили холодную войну: Украина – между молотом и наковальней

В тренде
На Землю несется 20-тонная ракета: катастрофа грозит Нью-Йорку и Пекину – что известно
Источник: space.com
Реклама

"Это бесконечно осложнило бы международное сотрудничество в тот момент, когда оно нужно больше всего", - отметил он.

Выборы нового генсека ООН запланированы на лето. На данный момент Гутерриш является единственным кандидатом.

Ранее генсек ООН обвинил богатые страны в скупке вакцин от COVID-19 в обход бедных.

Также смотрите видеообращение Зеленского в ООН:

Видео: president.gov.ua

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)
Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)Украина
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодня
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодняЭкономика
На Землю несется 20-тонная ракета: катастрофа грозит Нью-Йорку и Пекину – что известно
На Землю несется 20-тонная ракета: катастрофа грозит Нью-Йорку и Пекину – что известноСША
Туристов нет, пляжи пустые: что сейчас происходит на отдыхе в Турции
Туристов нет, пляжи пустые: что сейчас происходит на отдыхе в ТурцииУкраина
COVID-апокалипсис в Индии: 400 тысяч заболевших за сутки, их нечем лечить
COVID-апокалипсис в Индии: 400 тысяч заболевших за сутки, их нечем лечитьДругие страны
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: онлайн-трансляция (обновлено)
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: онлайн-трансляция (обновлено)Другие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять