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"Махина на триллионы долларов": названа главная цель армии РФ в Казахстане

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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6 января, 18:57
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После произошедшего армия России уже не уйдет с территории Казахстана
У России много интересов в Казахстане / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
У России много интересов в Казахстане / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Россия вошла в Казахстан, руководствуясь своими интересами. Далее Москва будет заниматься расширением своего влияния в этой стране и получением интересных для нее объектов. А попросить ее уйти будет не так-то просто.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Олег Стариков.

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Что интересно Кремлю

"Космодром Байконур – туда вложены, начиная со времен Советского Союза по настоящее время, триллионы долларов... Там такая махина. Россия ни в коем случае – чтобы не произошло – эту территорию не отдаст", – отметил Стариков.

Те подразделения, которые были введены и еще ждут приказа на отправку, никакого взаимодействия с местным населением проводить не будут.

"Они будут выполнять функции... Нельзя сказать, что они будут караульную службу выполнять, а специальную функцию по обеспечению безопасности объектов... Для этого есть специальные подразделения, которые созданы в России, – они называются "миротворческие бригады", – сказал в эфире военный эксперт.

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По данным СМИ, общая численность российских военных в составе контингента ОДКБ в Казахстане будет до 5 тысяч человек.

Вывод

И уходить из Казахстана русские уже не будут.

"По моему субъективному мнению, они уже никогда из Казахстана не выйдут, потому что ситуация в мире такая конкретно возле Казахстана... Мы же понимаем, что Казахстан имеет сухопутную границу с Российской Федерацией – где-то 7,4 тыс. км. Это самая большая граница. Там нет вообще границы. Там она не то, что не обороняется, – она даже не охраняется. Там спокойно можно проезжать – за исключением отдельных пунктов... Они (Россия – Ред.) никогда не допустят, чтобы с этой стороны была какая-то угроза", – считает Стариков.

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Обстановка

  • По данным СМИ, Россия отправила в Казахстан на подавление протестов военизированные формирования, которые принимали участие в военных действиях на Донбассе и при оккупации Крыма.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отпускать Казахстан нельзя. Иначе будет как с Украиной.
  • В свою очередь, РФ якобы поставила четыре условия помощи. Конечно, эти условия не афишируются широкой публике.
  • Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев заявил, что в течение 2-3 дней ситуация в стране вернется под контроль властей.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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