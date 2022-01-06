"Махіна на трильйони доларів": названа головна мета армії РФ у Казахстані

Росія увійшла до Казахстану, керуючись своїми інтересами. Далі Москва займатиметься розширенням свого впливу в цій країні та отриманням цікавих для неї об'єктів. А попросити її піти буде не так просто.
Про це заявив в ефірі програми "Сегодня День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олег Старіков.
Що цікаво Кремлю
"Космодром Байконур – туди вкладені, починаючи з часів Радянського Союзу до сьогодні, трильйони доларів... Там така махина. Росія в жодному разі – щоб не сталося – цю територію не віддасть", – зазначив Старіков.
Далі по темі
Ті підрозділи, які були введені та ще чекають наказу на відправлення, жодної взаємодії із місцевим населенням не проводитимуть.
Вони виконуватимуть функції... Не можна сказати, що вони виконуватимуть караульну службу, а спеціальну функцію із забезпечення безпеки об'єктів... Для цього є спеціальні підрозділи, створені у Росії, – вони називаються "миротворчі бригади", – сказав в ефірі військовий експерт.
За даними ЗМІ, загальна чисельність російських військових у складі контингенту ОДКБ у Казахстані буде до 5 тисяч чоловік.
Висновок
І йти з Казахстану росіяни вже не будуть.
"На мою суб'єктивну думку, вони вже ніколи з Казахстану не вийдуть, тому що ситуація у світі така конкретно біля Казахстану... Ми ж розуміємо, що Казахстан має сухопутний кордон із Російською Федерацією – десь 7,4 тис. км. Це найбільший кордон. Там взагалі немає кордону. Там він не те, що не обороняється, – він навіть не охороняється. Там спокійно можна проїжджати – за винятком окремих пунктів... Вони (Росія – Ред.) ніколи не допустять, щоб з цього боку була якась загроза ", – вважає Старіков.
Обстановка
- За даними ЗМІ, Росія відправила до Казахстану на придушення протестів воєнізовані формування, які брали участь у військових діях на Донбасі та під час окупації Криму.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що відпускати Казахстан не можна. Інакше буде як із Україною.
- У свою чергу, РФ нібито поставила чотири умови допомоги Казахстану. Звичайно, ці умови не афішуються широкому загалу.
- Надзвичайний та повноважний посол Республіки Казахстан в Україні Дархан Калєтаєв заявив, що протягом 2-3 днів ситуація в країні повернеться під контроль влади.