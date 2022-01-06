"Махіна на трильйони доларів": названа головна мета армії РФ у Казахстані

Після того, що сталося, армія Росії вже не піде з території Казахстану

Росія має багато інтересів у Казахстані / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Росія увійшла до Казахстану, керуючись своїми інтересами. Далі Москва займатиметься розширенням свого впливу в цій країні та отриманням цікавих для неї об'єктів. А попросити її піти буде не так просто.

Про це заявив в ефірі програми "Сегодня День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олег Старіков.

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Що цікаво Кремлю

"Космодром Байконур – туди вкладені, починаючи з часів Радянського Союзу до сьогодні, трильйони доларів... Там така махина. Росія в жодному разі – щоб не сталося – цю територію не віддасть", – зазначив Старіков.

Ті підрозділи, які були введені та ще чекають наказу на відправлення, жодної взаємодії із місцевим населенням не проводитимуть.

Вони виконуватимуть функції... Не можна сказати, що вони виконуватимуть караульну службу, а спеціальну функцію із забезпечення безпеки об'єктів... Для цього є спеціальні підрозділи, створені у Росії, – вони називаються "миротворчі бригади", – сказав в ефірі військовий експерт.

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За даними ЗМІ, загальна чисельність російських військових у складі контингенту ОДКБ у Казахстані буде до 5 тисяч чоловік.

Висновок

І йти з Казахстану росіяни вже не будуть.

"На мою суб'єктивну думку, вони вже ніколи з Казахстану не вийдуть, тому що ситуація у світі така конкретно біля Казахстану... Ми ж розуміємо, що Казахстан має сухопутний кордон із Російською Федерацією – десь 7,4 тис. км. Це найбільший кордон. Там взагалі немає кордону. Там він не те, що не обороняється, – він навіть не охороняється. Там спокійно можна проїжджати – за винятком окремих пунктів... Вони (Росія – Ред.) ніколи не допустять, щоб з цього боку була якась загроза ", – вважає Старіков.

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Обстановка