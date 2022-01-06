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"Махіна на трильйони доларів": названа головна мета армії РФ у Казахстані

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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6 січня, 18:57
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Після того, що сталося, армія Росії вже не піде з території Казахстану
Росія має багато інтересів у Казахстані / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Росія має багато інтересів у Казахстані / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Росія увійшла до Казахстану, керуючись своїми інтересами. Далі Москва займатиметься розширенням свого впливу в цій країні та отриманням цікавих для неї об'єктів. А попросити її піти буде не так просто.

Про це заявив в ефірі програми "Сегодня День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олег Старіков.

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Що цікаво Кремлю

"Космодром Байконур – туди вкладені, починаючи з часів Радянського Союзу до сьогодні, трильйони доларів... Там така махина. Росія в жодному разі – щоб не сталося – цю територію не віддасть", – зазначив Старіков.

Ті підрозділи, які були введені та ще чекають наказу на відправлення, жодної взаємодії із місцевим населенням не проводитимуть.

Вони виконуватимуть функції... Не можна сказати, що вони виконуватимуть караульну службу, а спеціальну функцію із забезпечення безпеки об'єктів... Для цього є спеціальні підрозділи, створені у Росії, – вони називаються "миротворчі бригади", – сказав в ефірі військовий експерт.

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За даними ЗМІ, загальна чисельність російських військових у складі контингенту ОДКБ у Казахстані буде до 5 тисяч чоловік.

Висновок

І йти з Казахстану росіяни вже не будуть.

"На мою суб'єктивну думку, вони вже ніколи з Казахстану не вийдуть, тому що ситуація у світі така конкретно біля Казахстану... Ми ж розуміємо, що Казахстан має сухопутний кордон із Російською Федерацією – десь 7,4 тис. км. Це найбільший кордон. Там взагалі немає кордону. Там він не те, що не обороняється, – він навіть не охороняється. Там спокійно можна проїжджати – за винятком окремих пунктів... Вони (Росія – Ред.) ніколи не допустять, щоб з цього боку була якась загроза ", – вважає Старіков.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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