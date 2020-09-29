Макрон встретится с лидером белорусской оппозиции Тихановской

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает введение санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Макрон заявил о готовности встретиться с лидером оппозиции в Беларуси Светланой Тихановской.

"Я встречусь с ней, она стала важной фигурой в последние недели, она очень смелая женщина", – сказал Макрон.

Также он отметил, что, в свою очередь, Александр Лукашенко должен услышать протестующих и остановить протесты и аресты в стране.

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К слову, в Госдепартаменте США заявили, что выборы в Беларуси были проведены нечестно, поэтому результаты не могут быть признаны законными.

Иаугурация Лукашенко, которая состоялась 23 сентября в Минске, спровоцировала новую волну протестов в Беларуси, сотни участников которых были задержаны.

Нелегитимной тайную инаугурацию Лукашенко признали и в ЕС.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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