Макрон встретится с лидером белорусской оппозиции Тихановской

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает введение санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси.
Об этом сообщает Bloomberg.
Макрон заявил о готовности встретиться с лидером оппозиции в Беларуси Светланой Тихановской.
"Я встречусь с ней, она стала важной фигурой в последние недели, она очень смелая женщина", – сказал Макрон.
Также он отметил, что, в свою очередь, Александр Лукашенко должен услышать протестующих и остановить протесты и аресты в стране.
К слову, в Госдепартаменте США заявили, что выборы в Беларуси были проведены нечестно, поэтому результаты не могут быть признаны законными.
Иаугурация Лукашенко, которая состоялась 23 сентября в Минске, спровоцировала новую волну протестов в Беларуси, сотни участников которых были задержаны.
Нелегитимной тайную инаугурацию Лукашенко признали и в ЕС.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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