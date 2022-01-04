Майдан в Казахстане получил ответ – срочное обращение к народу президента Токаева

Власти Казахстана готовы наказать за призывы атаковать здания, а в отставку никто уходит на собирается

Протестующие заявили, что акция протеста будет бессрочной / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Касым-Жомарт Токаев выпустил вечернее обращение к народу из-за накалившейся ситуации вокруг протестов из-за повышения цены на сжиженный газ. Он призывал не поддаваться на провокации и отказался уходить в отставку. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали в Facebook.

Реклама

Что было в обращении

В своем обращении Токаев заявил о провокациях "извне".

"Обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозвольности", – сказал он.

По словам президента Казахстана, на протестах также появились призывы атаковать административные здания.

Реклама

"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание", – пригрозил Токаев.

Также глава государства утвердительно заявил, что "власть не падет". Но добавил: "Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".

Как реагировали ранее

Последний твит казахского лидера был еще днем, в 16:00. Токаев пообещал снизить цену на сжиженный газ в отдельном регионе – Мангистауской области – до 50 тенге за литр. Но, как известно, протестующие требуют снизить цену везде, а также поменять правительство и отстранить Нурсултана Назарбаева, который и так уже не президент, от политики вовсе.

Кроме того, президент Казахстана Токаев заявлял о "деструктивных лицах" на протетсах и обещал выполнить экономическую часть требований, но завтра.

Реклама

"Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно", – сказал он.

В течение дня глава государства также призывал протестующих к диалогу и анонсировал жесткие действия полиции: "Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу".

Самый первый твит-реакция за сегодня от Токаева подтвердил право протестующих на протесты. Однако казахский президент также выразил явное недовольство происходящим.

"Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях", – написал он.

События в Казахстане

В Казахстане на улицы вышли тысячи протестующих, которые недовольны ростом цен на газ. Полиция в ответ применила силу.

Протесты охватили почти весь Казахстан – от крупных городов до небольших сел. Самыми массовыми оказались акции в Атырау (здесь вышло более 5 тысяч человек), Актобе, Уральске. В Алматы, Астане, Шымкенте, Уральске, Талдыкоргане полиция задерживала протестующих, в Алматы – особенно жестко.