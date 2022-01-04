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Майдан в Казахстане получил ответ – срочное обращение к народу президента Токаева

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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4 января, 21:54
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Власти Казахстана готовы наказать за призывы атаковать здания, а в отставку никто уходит на собирается
Протестующие заявили, что акция протеста будет бессрочной
Протестующие заявили, что акция протеста будет бессрочной / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Касым-Жомарт Токаев выпустил вечернее обращение к народу из-за накалившейся ситуации вокруг протестов из-за повышения цены на сжиженный газ. Он призывал не поддаваться на провокации и отказался уходить в отставку. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали в Facebook.

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Что было в обращении

В своем обращении Токаев заявил о провокациях "извне".

"Обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозвольности", – сказал он.

По словам президента Казахстана, на протестах также появились призывы атаковать административные здания.

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"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание", – пригрозил Токаев.

Также глава государства утвердительно заявил, что "власть не падет". Но добавил: "Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".

Как реагировали ранее

Последний твит казахского лидера был еще днем, в 16:00. Токаев пообещал снизить цену на сжиженный газ в отдельном регионе – Мангистауской области – до 50 тенге за литр. Но, как известно, протестующие требуют снизить цену везде, а также поменять правительство и отстранить Нурсултана Назарбаева, который и так уже не президент, от политики вовсе.

Кроме того, президент Казахстана Токаев заявлял о "деструктивных лицах" на протетсах и обещал выполнить экономическую часть требований, но завтра.

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"Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно", – сказал он.

В течение дня глава государства также призывал протестующих к диалогу и анонсировал жесткие действия полиции: "Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу".

Самый первый твит-реакция за сегодня от Токаева подтвердил право протестующих на протесты. Однако казахский президент также выразил явное недовольство происходящим.

"Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях", – написал он.

События в Казахстане

В Казахстане на улицы вышли тысячи протестующих, которые недовольны ростом цен на газ. Полиция в ответ применила силу.

Протесты охватили почти весь Казахстан – от крупных городов до небольших сел. Самыми массовыми оказались акции в Атырау (здесь вышло более 5 тысяч человек), Актобе, Уральске. В Алматы, Астане, Шымкенте, Уральске, Талдыкоргане полиция задерживала протестующих, в Алматы – особенно жестко.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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