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Силовики в Минске признали использование оружия против протестующих

1 ноября, 20:30

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Одна из пострадавших показала ранения от пуль силовиков

Минская милиция использовала нелетальное оружие для разгона акции протеста в столице Беларуси. Силовики стреляли в воздух.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, передает "Интерфакс".

В милиции в очередной раз обвинили протестующих в нарушениях и заявили, что таким образом силовики принимают "необходимые меры по поддержанию порядка в столице и обеспечению общественной безопасности".

"Передвигаясь по проспекту Независимости, они (протестующие. – Ред.) игнорировали правила дорожного движения и предупреждения сотрудников милиции, и неоднократно выходили на проезжую часть, мешая тем самым движению проезжающих автомобилей, блокируя дорогу, ставя под угрозу свое здоровье и сотрудников, обеспечивающих безопасность", – пожаловались в ГУВД.

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В то же время в Сети появилось видео, на котором одна из участниц акции протеста показала следы от пуль минских силовиков на одежде, видны пятна крови.

Милиция стреляля в протестующих в Минске
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Напомним, 1 ноября силовики жестко разгоняли акции протеста, проходившие в Беларуси. По последним данным задержаны уже более 200 человек. Полиция стреляла в воздух, в некоторых районах Минска гремели взрывы светошумовых гранат.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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