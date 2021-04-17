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Moderna заявила о проблемах с производством COVID-вакцины

17 апреля, 04:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Одни из стран, на которых скажутся проблемы с производством вакцины от коронавируса, будут Канада и Великобритания

Из-за проблем при производстве вакцины от коронавируса Moderna на заводе в Швейцарии, у компании произошли сбои в поставках.

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Об этом пишет The Guardian.

"Траектория наращивания производства вакцин не является линейной, и, несмотря на все усилия, наблюдается нехватка ранее запланированных доз", – заявили в Moderna.

В компании признались, что на трудности с производством вакцины повлиял ряд факторов, в том числе и человеческие, и материальные ресурсы.

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Теперь меньше вакцин, чем ожидалось, могут получить многие страны, в том числе Великобритания и Канада.

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Напомним, согласно результатам исследования, опубликованным в Американском журнале акушерства и гинекологии, вакцины против коронавируса производства компаний Pfizer и Moderna считаются безопасными и эффективными для беременных.

В феврале компания Moderna объявила, что разработала обновленную версию своей вакцины против COVID-19, эффективную в борьбе с вариантом коронавируса из Южно-Африканской Республики.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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Великобритания Канада вакцинация Moderna
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