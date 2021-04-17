Moderna заявила о проблемах с производством COVID-вакцины

Из-за проблем при производстве вакцины от коронавируса Moderna на заводе в Швейцарии, у компании произошли сбои в поставках.
Об этом пишет The Guardian.
"Траектория наращивания производства вакцин не является линейной, и, несмотря на все усилия, наблюдается нехватка ранее запланированных доз", – заявили в Moderna.
В компании признались, что на трудности с производством вакцины повлиял ряд факторов, в том числе и человеческие, и материальные ресурсы.
Теперь меньше вакцин, чем ожидалось, могут получить многие страны, в том числе Великобритания и Канада.
Напомним, согласно результатам исследования, опубликованным в Американском журнале акушерства и гинекологии, вакцины против коронавируса производства компаний Pfizer и Moderna считаются безопасными и эффективными для беременных.
В феврале компания Moderna объявила, что разработала обновленную версию своей вакцины против COVID-19, эффективную в борьбе с вариантом коронавируса из Южно-Африканской Республики.
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