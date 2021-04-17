Moderna заявила про проблеми з виробництвом COVID-вакцини

Через проблеми при виробництві вакцини від коронавірусу Moderna на заводі в Швейцарії, у компанії відбулися збої в постачаннях.
Про це пише The Guardian.
"Траєкторія нарощування виробництва вакцин не є лінійною, і, незважаючи на всі зусилля, спостерігається нестача раніше запланованих доз", – заявили в Moderna.
У компанії зізналися, що на труднощі з виробництвом вакцини вплинула низка факторів, в тому числі і людські, і матеріальні ресурси.
Тепер менше вакцин, ніж очікувалося, можуть отримати багато країн, в тому числі Велика Британія і Канада.
Нагадаємо, за результатами дослідження, опублікованими в Американському журналі акушерства і гінекології, вакцини проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer і Moderna вважаються безпечними і ефективними для вагітних.
У лютому компанія Moderna оголосила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19, ефективну в боротьбі з варіантом коронавірусу з Південно-Африканської Республіки.
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