МВД Беларуси пригрозило протестующим боевым оружием

В Минске продолжаются протесты против действующей власти, на которых силовики с особой жестокостью разгоняют протестующих. А теперь в Министерстве внутренних дел еще и пригрозили белорусам применением боевого оружия.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Так, первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич назвал акции протеста "крайне радикальными".

"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", – заявил он.

Как сообщали новости "Сегодня", в Беларуси в разных городах в воскресенье, 11 октября, прошли очередные акции протеста, в частности "Марш гордости" в Минске, на которых силовики все так же агрессивно набрасывались на протестующих, избивая их, задерживая и поливая водой с краской из водометов. Смотрите видео протестов в Беларуси и как "работали" силовики.

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В свою очередь лидер оппозиции Светлана Тихановская назвала это новым этапом насилия над белорусами.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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