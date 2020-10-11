Впечатляющие видео протестов в Беларуси 11 октября: осторожно – жестокие кадры

В Беларуси в разных городах в воскресенье, 11 октября, прошли очередные акции протеста, в частности "Марш гордости" в Минске, на которых силовики все так же агрессивно набрасывались на протестующих, избивая, задерживая их и поливая водой и краской из водометов. В подборке ярких видео ниже запечатлены "подвиги" белорусских омоновцев и как оборонялись вышедшие на протесты белорусы.

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Надо отдать должное белорусам, кажется, они все лучше обороняются, на видео ниже нападающих силовиков жестко забрасывают камнями.

Силовики тоже учатся на своих ошибках, как сообщают очевидцы, сегодня к водометам, опасаясь нападений протестующих, приставили охрану.

Кстати правозащитники сообщают о более 300 задержанных по состоянию на 20:30, среди них около 40 представителей СМИ. Этот список постоянно пополняется. В то же время в белорусском МВД еще днем сообщили только о нескольких десятках задержанных силовиками и официальная информация пока не обновлялась.

Согласно данным правозащитников, подавляющее большинство задержанных в Минске, также зафиксированы задержания в Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Молодечно, Жлобине, Кобрине, Бобруйске.

На Марше гордости силовики избивают активистов

Протесты в Беларуси – силовики избивают активистов

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Минские женщины и раньше были на передовой, а на воскресных протестах 11 октября снова показали свою силу, слегка "помяв" омоновцев, досталось и журналистам государственных СМИ.

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Кстати, водометы сегодня поливали людей не только водой, но и краской – чтобы сразу было видно, кто участвовал в протестах.

Беларусь – протестующих поливают водой с краской

Также смотрите подборку фото самых ярких моментов сегодняшний протестов.

Напомним, в Киеве на Майдане Незалежности прошла акция солидарности с политзаключенными в Беларуси. Около сотни людей пришли на площадь с белорусскими флагами и вещами с тематической символикой.

Мы также сообщали, что 10 октября президент Беларуси Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где находятся некоторые политзаключенные, но решил не разглашать общественности результат встречи.

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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