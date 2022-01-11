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На Фиджи циклон "Коди" вызвал масштабный потоп (фото, видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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11 января, 17:43
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Непогода лишила электричества целые районы, опоры линий электропередачи повалены, затоплены дороги, повреждена инфраструктура
Более двух тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома
Более двух тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома / Фото: Коллаж: Сегодня

На Фиджи тропический циклон "Коди", который принес затяжные дожди, вызвал масштабные наводнения. Об этом сообщает The Watchers.

Во время шторма как минимум один человек погиб, около 2 тыс. граждан покинули свои дома.

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Фото: twitter.com/FijiNDMO

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Из-за стихии школы будут оставаться закрытыми до получения разрешения от Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями. 58 школ используются в качестве центров эвакуации. В настоящее время в 156 эвакуационных пунктах находится 4 069 человек.

Фото: twitter.com/FijiNDMO
Фото: twitter.com/FijiNDMO

Кроме того, закрыто большинство магазинов и офисов.

Жителей предупреждают о возможных камнепадах и оползнях на проезжей части, не рекомендуется переходить паводковые воды вброд или преодолевать их на автомобиле.

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Фото: twitter.com/FijiNDMO
Фото: twitter.com/FijiNDMO
Фото: twitter.com/FijiNDMO

Национальное бюро погоды Фиджи прогнозирует дальнейшие ливни для северной части страны, угроза наводнений сохраняется.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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