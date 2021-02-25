Над Ереваном кружит военная авиация (видео)

В небе над Ереваном, где проходят митинги сторонников и противников премьера Никола Пашиняна, появилась военная авиация. Над центром армянской столицы пролетел истребитель МиГ-29.

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Митингующие встретили его появление и разворот в районе площади Республики приветственными возгласами и свистом.

Напомним, выступая перед сторонниками, премьер Пашинян опроверг сообщения СМИ о подготовке своего бегства из страны. "Моя семье здесь", – заявил глава правительства.

Чуть ранее в Ереване начались массовые драки противников и сторонников Пашиняна. Первые из них добиваются отставки главы правительства, вторые – выступают против.

Пашинян также сообщил, что подписал решение об отставке начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, однако документ не был завизирован президентом республики Арменом Саркисяном.

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