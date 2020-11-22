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Наводнения в Италии: прервано сообщение с аэропортом, обрушился мост (фото, видео)

22 ноября, 15:06

Ольга Литвин Ольга Литвин

Кротоне и Палермо затопили проливные дожди

В Мелиссе (провинция Кротоне) в результате проливных дождей случилось наводнение. Автомобильный мост уступил давлению потоков и рухнул. Погибших под завалами не нашли.

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Об этом сообщает издание ansa.it.

С прошлой ночи и в провинции Палермо идет дождь. Власти объявили оранжевый уровень опасности.

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Несколько дорог перекрыты для движения транспорта. Даже железнодорожное сообщение с аэропортом Палермо было остановлено, и только с 9:40 поезда начали ходить регулярно.

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Из-за сильных порывов ветра со вчерашнего дня семь островов Липарского архипелага не имеют связи с материком.

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Напомним, по меньшей мере 20 человек стали жертвами мощного шторма "Алекс", обрушившегося на север Италии и юг Франции. За сутки выпала четырехмесячная норма осадков.

Ранее мы писали о наводнении и опустошительном урагане "Эта" в Центральной Америке и Мексике, в результате которых погибло 150 человек.

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Италия мост наводнение палермо проливные дожди сообщение поездов Кротоне
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