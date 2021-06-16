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"Нервно моргал – ему сильно угрожают": мать Протасевича о странном брифинге сына

16 июня 2021 11:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Накануне задержанный журналист вышел на брифинг и неожиданно начал успокаивать своих коллег, что не все так плохо с ним

Роман Протасевич на брифинге. Скриншот

Роман Протасевич на брифинге. Скриншот

Неожиданное участие журналиста Романа Протасевича в брифинге было вынужденным, поскольку ему явно угрожали – таким образом он пытался спасти себя и свою девушку.

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Такое мнение высказала его мать Наталья Протасевич, передает DW.

Она считает, что сын находился под психологическим давлением, хотя на его лице следов насилия не увидела.

"Он надел на себя маску, чтобы спасти себя, а также жизнь своей девушки. Но он выглядел подавленным, нервно моргал. Ясно, что ему очень сильно угрожают", – сказала Наталия Протасевич.

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Как мы уже писали, журналист BBC назвал обманом брифинг Протасевича. Он тоже уверен, что белорусского политзаключенного принудительно привели.

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Напомним, 23 мая в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка. А недавно боевики "ЛНР" подали документы для "экстрадиции" Протасевича.

Все подробности в спецтеме Ситуация в Беларуси: подробности

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