Несмотря на санкции и кризис КНДР продолжает развивать свои ядерные программы – отчет ООН

ООН расследует сотрудничество северокорейских ученых с зарубежными научными институтами / Фото: коллаж "Сегодня"

В первой половине 2021 года Северная Корея развила свои ядерные программы и программы баллистических ракет в нарушение международных санкций и несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране.

Реклама

Об этом говорится в отчете Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, передает Reuters.

Как у КНДР это получилось?

Оказалось, что Пхеньян продолжал искать материалы и технологии для этих программ за рубежом. На это обратила внимание в отчете группа независимых наблюдателей.

"Несмотря на то, что страна сосредоточила внимание на усугублении экономических трудностей, Корейская Народно-Демократическая Республика продолжала поддерживать и развивать свои ядерные программы и программы баллистических ракет", - говорится в документе.

В то же время, северокорейские рабочие продолжали зарабатывать деньги за границей для использования в государственных программах, а Пхеньян продолжал получать доступ к международным финансовым учреждениям.

В тренде Долларом по диктатуре. США вводит новые санкции против Беларуси

Реклама

Также, сейчас идет расследование участия Северной Кореи в глобальной киберактивности и сотрудничество северокорейских ученых и университетов с зарубежными научными институтами, "уделяя особое внимание исследованиям с потенциальным применением в программах ОМУ (оружия массового уничтожения)".

Северная Корея с 2006 года подвергается санкциям ООН из-за ее ядерной программы и программы баллистических ракет. А Совбез ООН неуклонно ужесточал санкции, стремясь прекратить финансирование программ. Среди санкций – запрет на экспорт угля и других товаров и импорт нефти.

Напомним: