Несмотря на санкции и кризис КНДР продолжает развивать свои ядерные программы – отчет ООН

ООН расследует сотрудничество северокорейских ученых с зарубежными научными институтами / Фото: коллаж "Сегодня"
В первой половине 2021 года Северная Корея развила свои ядерные программы и программы баллистических ракет в нарушение международных санкций и несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране.
Об этом говорится в отчете Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, передает Reuters.
Как у КНДР это получилось?
Оказалось, что Пхеньян продолжал искать материалы и технологии для этих программ за рубежом. На это обратила внимание в отчете группа независимых наблюдателей.
"Несмотря на то, что страна сосредоточила внимание на усугублении экономических трудностей, Корейская Народно-Демократическая Республика продолжала поддерживать и развивать свои ядерные программы и программы баллистических ракет", - говорится в документе.
В то же время, северокорейские рабочие продолжали зарабатывать деньги за границей для использования в государственных программах, а Пхеньян продолжал получать доступ к международным финансовым учреждениям.
Также, сейчас идет расследование участия Северной Кореи в глобальной киберактивности и сотрудничество северокорейских ученых и университетов с зарубежными научными институтами, "уделяя особое внимание исследованиям с потенциальным применением в программах ОМУ (оружия массового уничтожения)".
Северная Корея с 2006 года подвергается санкциям ООН из-за ее ядерной программы и программы баллистических ракет. А Совбез ООН неуклонно ужесточал санкции, стремясь прекратить финансирование программ. Среди санкций – запрет на экспорт угля и других товаров и импорт нефти.
Напомним:
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