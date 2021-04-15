Нехватка вакцин от COVID: нобелевские лауреаты предложили решение

Более 100 обладателей нобелевской премии написали открытое письмо Байдену с просьбой поддержать предложение ЮАР и Индии

Свыше 100 лауреатов Нобелевской премии, а также более 60 бывших глав государств и правительств призвали президента Соединенных Штатов Джо Байдена временно отказаться от правил Всемирной торговой организации об интеллектуальной собственности в вопросе производства вакцин от COVID-19.

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Об этом говорится в открытом письме, размещенном на сайте организации Peopl’s Vaccine Alliance.

Ранее такое предложение выдвинули Южно-Африканская Республика и Индия.

По мнению подписантов, временный отказ от упомянутых правил позволит увеличить выпуск лекарственных препаратов и ускорит борьбу с пандемией в менее обеспеченных странах мира.

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Иначе, подчеркивается в обращении, многие государства не смогут обеспечить массовую вакцинацию до 2024 года при нынешних темпах производства препаратов от коронавируса.

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Напомним, вакцина от коронавируса компании Pfizer резко подорожала для поставок в страны Евросоюза, тем не менее страны ЕС получат 250 млн доз вакцины Pfizer до конца июня.

Мы также писали, что в Индии, где для вакцинации используют препараты Сovishield и Covaxin, на конец марта зафиксировано 617 тяжелых и серьезных осложнений после прививок,180 человек умерли.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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