Українська
$ 28,25
32,89
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Обострился конфликт за Нагорный Карабах. Карта

27 сентября, 19:22

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

История конфликта между азербайджанцами и армянами уходит корнями в глубокую историю

На границе Армении и Азербайджана произошло обострение давнего конфликта. В Нагорном Карабахе, из-за которого соседние республики спорят с перерывами с 1918 года, снова возобновились бои.

Реклама

Нагорный Карабах располагается на Южном Кавказе между Арменией и Азербайджаном.

/ Фото: Сегодня

В 1921 году регион стал автономной частью Азербайджанской ССР, что вызвало недовольство армян. В полноценное военные действия это недовольство переросло в 1987 году.

Реклама

После распада СССР был проведен референдум, по результатам провозглашена Нагорно-Карабахская республика, которая в мире признана не была.

Столкновения в Нагорном Карабахе продолжались до 1994 года, пока не было подписано соглашение о режиме прекращения огня.

В тренде
Армения и Азербайджан атаковали друг друга, в Нагорном Карабахе идут бои

В 2016 году в регионе возобновились боевые действий, которые продолжались с 2 по 5 апреля. В результате около 33 человек погибли, а еще более 200 тысяч получили ранения. 5 апреля стороны достигли соглашения о режиме прекращения огня.

Очередное обострение конфликта случилось 12 июля 2020 года, в результате погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Армении и были ранены пятеро. Нынешнее столкновение напоминает новую полномасштабную войну.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане ввели военное положение.

Реклама

Также напомним, президент Азербайджана обвинил Армению в "фашизме" из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Азербайджан с беспилотников нанес удар по позициям Армении – смотрите видео:

Видео: Минобороны Азербайджана

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан Армения война карта нагорный карабах конфликт
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Африканская страна захотела поставлять в Украину мясо крокодилов
Африканская страна захотела поставлять в Украину мясо крокодиловЭкономика
Крупнейшее открытие в истории: в Египте нашли десятки новых саркофагов (фото)
Крупнейшее открытие в истории: в Египте нашли десятки новых саркофагов (фото)Другие страны
Тайная инаугурация Лукашенко: все подробности и реакции (фото, видео)
Тайная инаугурация Лукашенко: все подробности и реакции (фото, видео)Другие страны
Россия экспортировала в Китай кальмары, зараженные коронавирусом
Россия экспортировала в Китай кальмары, зараженные коронавирусомДругие страны
Армения и Азербайджан атаковали друг друга, в Нагорном Карабахе идут бои
Армения и Азербайджан атаковали друг друга, в Нагорном Карабахе идут боиДругие страны
"Это преступление": Лавров отреагировал на призыв Тихановской к силовикамРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять