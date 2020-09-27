Обострился конфликт за Нагорный Карабах. Карта

История конфликта между азербайджанцами и армянами уходит корнями в глубокую историю

На границе Армении и Азербайджана произошло обострение давнего конфликта. В Нагорном Карабахе, из-за которого соседние республики спорят с перерывами с 1918 года, снова возобновились бои.

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Нагорный Карабах располагается на Южном Кавказе между Арменией и Азербайджаном.

/ Фото: Сегодня

В 1921 году регион стал автономной частью Азербайджанской ССР, что вызвало недовольство армян. В полноценное военные действия это недовольство переросло в 1987 году.

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После распада СССР был проведен референдум, по результатам провозглашена Нагорно-Карабахская республика, которая в мире признана не была.

Столкновения в Нагорном Карабахе продолжались до 1994 года, пока не было подписано соглашение о режиме прекращения огня.

В тренде Армения и Азербайджан атаковали друг друга, в Нагорном Карабахе идут бои

В 2016 году в регионе возобновились боевые действий, которые продолжались с 2 по 5 апреля. В результате около 33 человек погибли, а еще более 200 тысяч получили ранения. 5 апреля стороны достигли соглашения о режиме прекращения огня.

Очередное обострение конфликта случилось 12 июля 2020 года, в результате погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Армении и были ранены пятеро. Нынешнее столкновение напоминает новую полномасштабную войну.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане ввели военное положение.

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Также напомним, президент Азербайджана обвинил Армению в "фашизме" из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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