Одним абзацем. Армения и Азербайджан – двенадцатый день войны за Нагорный Карабах

В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные бои. Двенадцатый день противостояния между Арменией и Азербайджаном, 8 октября, запомнился боевыми действиями и заявлениями о потерях среди гражданских. В "НКР" назвали свои подсчеты потерь сторон, а в генпрокуратуре Азербайджана рассказали о потерях среди гражданских.

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Что произошло в четверг 8 октября

Утро началось с сообщения "Минобороны НКР" о возобновлении боевых действий. Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах сел, заявляя, что есть убитые и раненые. Днем стало известно, что в Армении уволен директор Службы нацбезопасности Аргишти Кярамян. Он проработал на этой должности четыре месяца. Власти "НКР" заявили, что с 27 сентября погибли 350 военнослужащих "армии обороны". Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что с 27 сентября в результате обстрелов в Нагорном Карабахе погиб 31 мирный житель, ранены 154 человека, нанесен ущерб 133 гражданским объектам и 928 жилым домам. Позже стало известно, что из-за обстрела собора в городе Шуши ранены трое российских журналистов. Минобороны Азербайджана отрицает причастность к обстрелу. В то же время Азербайджан заявил об обстреле города Барда из комплекса "Точка-У". Вечером в Организации Договора коллективной безопасности заявили, что окажут помощь Армении, если Азербайджан атакует непосредственно ее территорию.

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