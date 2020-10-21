Одним абзацем. Армения не верит в мирное решение по Карабаху, Азербайджан готов к переговорам

В Нагорном Карабахе почти месяц продолжаются боевые действия между Азербайджаном и Арменией, которая поддерживает непризнанную "Нагорно-Карабахскую республику". Оба заключенных между сторонами конфликта перемирия не остановили стрельбу.

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Что происходило в среду, 21 октября.

Утром в Минобороны Армении сообщили, что подразделения ПВО "Армии обороны" сбили военный самолет Азербайджана и что ситуация в зоне конфликта остается стабильно напряженной. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что ситуацию в Нагорном Карабахе уже не получится решить на переговорах и призвал армян "взять в руки оружие и отправиться защищать родину", а глав органов местного самоуправления создать добровольческие отряды. В Азербайджане, напротив, заявили, что готовы к переговорам "в соответствии с существующей дорожной картой и резолюциями Совета Безопасности ООН". Азербайджан снова сообщил о взятии под контроль еще десятка сел Нагорного Карабаха: Гегегозлу, Ашагы Сеидахмедли, Заргар Физулинского района, Баланд, Папи, Тулус, Гаджилы, Тинли Джебраильского района. Позже появились сообщения о занятии еще нескольких населенных пунктов: Миндживан Зангиланского района, Хурама, Хумарли, Сарил, Бабейлы, Гаджаллы, Гирах Мушлан, Удгун, Турабад, Ичери-Мушлан, Маликлы, Джахангирбейли, Бахарлы. В Армении сообщили о боестолкновениях между армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики и ВС Азербайджана, которые продолжаются на южном направлении линии соприкосновения. Вице-президент Турции заявил о готовность Анкары направить войска в Азербайджан в случае поступления соответствующего запроса Баку. Армения опасается, что тела военнослужащих, погибших и оставленных под открытым небом в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе, могут спровоцировать экологическую катастрофу, поскольку зафиксированы случаи поедания трупов дикими животными, что может привести к распространению опасных заразных заболеваний.

Напомним, в пятницу, 23 октября, госсекретарь США Майк Помпео встретится с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе.

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