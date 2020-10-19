Одним абзацем: Азербайджан наступает, а Ереван считает свои и чужие потери в Карабахе

Пашинян и Алиев заявили о готовности к переговорам, однако позиции сторон расходятся

В Нагорном Карабахе 23й день продолжаются боевые действия между азербайджанской армией и противостоящей т.наз. "армией обороны Арцаха", поддерживаемой добровольцами из Армении.

Реклама

Что происходило в регионе в понедельник, 19 октября.

С утра президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия взяла под контроль еще 13 сел в регионе. Таким образом число освобожденных населенных пунктов превысило 60. После полудня в Баку заявили, что армянские военные запустили ракеты в направлении стратегического нефтепровода Баку – Новороссийск в Хызинском районе Азербайджана, который находится более чем в 300 километрах от театра военных действий. Затем Ереван и Степанакерт признали гибель 729 бойцов "армии обороны Арцаха" и добровольцев из Армении. А заодно насчитали, что азербайджанская армия потеряла убитыми 6259 солдат, 195 беспилотников, 16 вертолетов, 22 самолета, 566 танков и других единиц бронетехники. Ближе к вечеру премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили, что готовы начать прямые переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе, однако позиции Баку и Еревана все еще расходятся по ряду основополагающих вопросов.

В тренде В Армении рассказали, когда признают независимость Нагорного Карабаха

Больше о ситуации в регионе читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Опустевший Карабах. Куда уезжают люди".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама