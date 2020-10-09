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Одним абзацем. Обострение в Кыргызстане

9 октября, 21:57

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Политические оппоненты объясняли свою «правоту» силой, поэтому в Бишкек ввели войска

В Кыргызстане пятый день продолжаются массовые выступления сторонников различных политических сил, доходит до прямых столкновений с применением физической силы, подручных средств вроде камней и бутылок, а также огнестрельного оружия.

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Что происходило в Кыргызстане 9 октября:

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Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)

С утра четыре оппозиционные партии – "Республика", "Ата Мекен", "Бир Бол" и "Реформа" – заявили об объединении и выдвинули на должность премьера Омурбека Бабанова, влиятельного бизнесмена и основателя партии "Республика". Президент Сооронбай Жээнбеков сделал ход конем – отправил в отставку правительство и премьера Кубатбека Боронова, однако кабмин продолжит исполнять свои обязанности, пока не будет сформирован новый состав кабинета министров. А тем временем Центризбирком республики сообщил, что до 6 ноября назначит дату новых парламентских выборов. В связи с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков, президент Жээнбеков объявил в Бишкеке режим чрезвычайного положения. В столицу вошли войска и военная техника, город перекрыли блокпостами и ввели комендантский час. За несколько часов до введения режима ЧП, в центре Бишкека вспыхнули массовые беспорядки – на площади Ала-Тоо сторонники претендента на пост премьера Садыра Жапарова напали на сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова. Стороны забрасывали друг друга камнями и бутылками, появились раненые, неизвестный обстрелял машину бывшего президента, а Бабанов был избит.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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переворот Кыргызстан революция драки столкновения Бишкек массовая драка

Источник: Сегодня

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