В ЦИК Кыргызстана рассказали, когда назначат новые выборы в стране

На фоне продолжающихся протестов в Кыргызстане Центральная избирательная комиссия страны сообщила, что до 6 ноября назначит дату новых парламентских выборов.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что у Центризбиркома есть только 60 дней на то, чтобы провести новые выборы.
Протесты в Кыргызстане начались 5 октября после оглашения предварительных результатов парламентских выборов, которые прошли в стране 4 октября.
Под давлением протестующих ЦИК аннулировала результаты выборов.
9 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку правительство и премьер-министра Кубатбека Боронова.
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