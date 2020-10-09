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В ЦИК Кыргызстана рассказали, когда назначат новые выборы в стране

9 октября, 11:49

Денис Беспалов Денис Беспалов

Дату новых выборов назовут до 6 ноября

На фоне продолжающихся протестов в Кыргызстане Центральная избирательная комиссия страны сообщила, что до 6 ноября назначит дату новых парламентских выборов.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что у Центризбиркома есть только 60 дней на то, чтобы провести новые выборы.

Протесты в Кыргызстане начались 5 октября после оглашения предварительных результатов парламентских выборов, которые прошли в стране 4 октября.

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Под давлением протестующих ЦИК аннулировала результаты выборов.

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9 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку правительство и премьер-министра Кубатбека Боронова.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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выборы протесты Кыргызстан
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