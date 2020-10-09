Правительство Кыргызстана отправили в отставку, но пока оно продолжит работу

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на фоне продолжающихся протестов в стране отправил в отставку правительство и премьер-министра Кубатбека Боронова.

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Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

Как сообщается, правительство продолжит исполнять свои обязанности, пока не будет сформирован новый состав Кабинета министров страны.

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Сооронбай Жээнбеков также заявил, что готов покинуть пост президента, как только "страна встанет на путь законности".

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Ранее четыре оппозиционные партии заявили об объединении и выдвинули на должность премьер-министра Омурбека Бабанова.

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