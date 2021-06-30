ООН может остановить работу всех миротворческих миссий в мире: что произошло

Очень вероятно, что с четверга миссии не смогут выполнять такие задания, как защита гражданского населения и помощь в борьбе с COVID-19

Миротворческая миссия ООН. Фото: un.org

Миротворческие миссии Организации Объединенных Наций во всем мире готовятся к возможному закрытию в четверг, 1 июля, если Генеральная Ассамблея ООН, состоящая из 193 членов, не сможет согласовать новый бюджет на год в размере 6 миллиардов долларов до среды.

Реклама

Об этом со ссылкой на официальных лиц и дипломатов сообщило Reuters.

По словам, главы отдела стратегии управления, политики и соблюдения требований ООН Кэтрин Поллард, 12 миротворческим миссиям всемирной организации, большинство из которых находятся в Африке и на Ближнем Востоке, было рекомендовано начать разработку планов действий в чрезвычайных ситуациях на случай, если новый бюджет не будет принят вовремя.

"В то же время мы по-прежнему надеемся и уверены, что государства-члены завершат свои переговоры", – заявила Поллард.

Она добавила, что если крайний срок 30 июня не будет соблюден, генсек ООН Антониу Гутерриш сможет потратить деньги только на охрану активов ООН и обеспечение защиты персонала и миротворцев.

Реклама

Глава миротворческой деятельности ООН Жан-Пьер Лакруа сказал, что в этом случае миссии будут сильно ограничены и не смогут выполнять такие меры, как защита гражданского населения, помощь в борьбе с COVID-19 и поддержка политических усилий и посредничества.

Напомним, 18 июня генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш был переизбран на второй срок.

Мы также писали, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд после встречи в США с Гуттеришем была объявлена защитником прав женщин и детей на следующие два года.