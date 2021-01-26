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ООН прогнозирует рост смертности от COVID-19 из-за мутаций

26 января, 00:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В организации также обеспокоены нехваткой вакцин

В Организации Объединенных Наций опасаются роста смертности от COVID-19 в связи с недостаточным распространением вакцин на фоне возникновения все новых мутаций вируса.

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Об этом заявил на давоской онлайн-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы видим реальную угрозу мутаций коронавируса, пребразовывающегося во все более заразные и смертельные варианты, которые могут быть устойчивы к существующим вакцинам", - сказал Гутерриш.

Генсек ООН считает, что исправить ситуацию можно, значительно увеличив производство вакцин во всем мире и обеспечив их доступность.

Гутерриш еще раз напомнил, что пока беднейшие страны не имеют доступа к вакцинам, весь мир в опасности.

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"Развитые страны ошибаются, если думают, что будут в безопасности, вакцинируя только своих граждан, забыв об остальном мире", – подчеркнул он.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения предположили, что смертность от коронавируса может расти не только из-за появления более заразных новых штаммов, но и из-за перегруженной системы здравоохранения.

Мы также сообщали, что в ВОЗ опасаются, что коронавирусная инфекция станет эндемическим заболеванием, которое будет появляться снова.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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ООН смертность вакцина коронавирус Гутерриш
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