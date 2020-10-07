Оппозиция Кыргызстана заявила, что берет всю власть над страной в свои руки

В стране создано уже два "координационных совета"

На фоне продолжающихся протестов в Кыргызстане оппозиция заявила о роспуске парламента и создании "народного координационного совета", который будет единственной легитимной властью в стране.

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Об этом заявил представитель оппозиционной партии "Ыйман Нуру" Чингиз Макешов, передает 24.kg.

Свою юридическую силу сохраняет Конституция, принятая в июне 2010 года. Полномочия президента, правительства и парламента переходят "народному координационному совету". Также распускается Центральная избирательная комиссия.

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Все дальнейшие решения в стране, в том числе о назначении даты новых выборов будет принимать "координационный совет".

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Ранее часть оппозиционных партий уже заявила о создании Координационного совета, который призван восстановить правовое поле в Кыргызстане. Его возглавил Адахан Мадумаров.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане молниеносно сняли и назначили новых премьера и спикера.

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