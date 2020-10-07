Українська
$ 28,36
33,48
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Оппозиция Кыргызстана заявила, что берет всю власть над страной в свои руки

7 октября, 09:40

Денис Беспалов Денис Беспалов

В стране создано уже два "координационных совета"

На фоне продолжающихся протестов в Кыргызстане оппозиция заявила о роспуске парламента и создании "народного координационного совета", который будет единственной легитимной властью в стране.

Реклама

Об этом заявил представитель оппозиционной партии "Ыйман Нуру" Чингиз Макешов, передает 24.kg.

Свою юридическую силу сохраняет Конституция, принятая в июне 2010 года. Полномочия президента, правительства и парламента переходят "народному координационному совету". Также распускается Центральная избирательная комиссия.

Читайте также: Революция в Кыргызстане: в больницах находятся более 700 человек

В тренде
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)

Все дальнейшие решения в стране, в том числе о назначении даты новых выборов будет принимать "координационный совет".

Реклама

Ранее часть оппозиционных партий уже заявила о создании Координационного совета, который призван восстановить правовое поле в Кыргызстане. Его возглавил Адахан Мадумаров.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане молниеносно сняли и назначили новых премьера и спикера.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Кыргызстан оппозиция
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жители
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жителиДругие страны
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять