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Папа Римский раскритиковал варварское уничтожение Мариуполя, снова не вспомнив о России

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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1 мая, 15:48
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Понтифик также усомнился в том, действительно ли продолжаются поиски мира в войне в Украине
Папа Римский призвал к миру в Украине.
Папа Римский призвал к миру в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Папа Римский Франциск раскритиковал варварские бомбардировки и уничтожение Мариуполя и призвал открыть безопасные гуманитарные коридоры с "Азовстали".

Об этом сообщает Vatican news.

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В своем выступлении 1 мая понтифик отметил, что сегодня начинается месяц, посвященный Божией Матери, и призвал в течение месяца молиться за украинцев.

"Мысли сразу переносятся в украинский город Мариуполь, Город Марии, который подвергся варварской бомбардировке и разрушению. Также и теперь, отсюда, повторяю призыв, чтобы были предоставлены безопасные гуманитарные коридоры для людей, которые заблокированы на меткомбинате этого города", – сказал Папа Франциск.

Он также выразил сомнение, действительно ли ведутся поиски мира, и призывал к переговорам.

"Страдаю и плачу, когда думаю о страданиях населения Украины, особенно самых слабых, пожилых, детей... Спрашиваю, действительно ли происходят поиски мира, действительно ли существует воля предотвращать непрерывную военную и вербальную эскалацию, делается ли все возможное для того, чтобы умолкло оружие? Прошу вас, не подвергайтесь логике насилия, искаженной спирали вооружений. Пусть будет избран путь диалога и мира!" – призвал понтифик.

Папу Римского критикуют на фоне войны в Украине

Папа Римский Франциск во время пасхального богослужения обратился к украинцам. Он заявил, что молитвы за наш народ звучат по всему миру. В то же время Папа не призвал Россию прекратить войну в Украине. Слова "Христос воскрес" он произнес на украинском языке.

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Впоследствии понтифик таки призвал прекратить войну, в которую "была втянута" Украина. Он намекнул, что страдания украинцев являются результатом "игры мышцами" других стран. Однако он ни разу не упомянув Россию.

Кроме того, в Ватикане заранее объявили, что во время XIII стояния крест будут совместно держать россиянка и украинка как символ "примирения народов".

Несмотря на острую критику со стороны Украины, в Ватикане решили не отменять свой замысел, как об этом просили в Украине. Скандальное шествие состоялась в Риме 15 апреля. Украинцы его не одобрили.

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