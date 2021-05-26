Українська
$ 27,46
33,66
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Пляж в Англии усыпало пакетами с кокаином на 3,1 млрд гривен

26 мая, 15:43

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Международные наркоторговцы идут на все новые ухищрения – водонепроницаемые пакеты с порошком были примотаны к спасательным жилетам

Фото: nationalcrimeagency.gov.uk

Фото: nationalcrimeagency.gov.uk

Жители юга Англии обнаружили на одном из пляжей необычную находку – партию кокаина общим весом около тонны.

Реклама

Об этом сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

Наркогруз прибило к берегу 24 мая около городов Ньюхейвен и Гастнинг в графстве Восточный Сассекс. Порошок был упакован в водонепроницаемые пакеты, которые были прикреплены к спасательным жилетам – чтобы держаться на воде.

Всего было найдено 960 кг кокаина примерной стоимостью около 80 млн фунтов стерлингов, что больше 3,1 млрд гривен.

Предполагается, что наркотики привезли из Южной Америки, но были сброшены с морского суда, чтобы на берегу их подобрали наркокурьеры. На данный момент пакеты были изъяты полицией и переданы NCA.

В тренде
В Британии умер Уильям Шекспир – он был первым мужчиной, получившим вакцину от COVID-19
Билл Вильям Шекспир
Реклама

"Потеря партии такого размера нанесет серьезный удар по вовлеченным криминальным сетям", – говорит командир отделения NCA Мартин Грейс.

Британские правоохранители начали расследование и надеются на помощь иностранных партнеров.

Напомним, несколько месяцев назад в Гамбурге и Антверпене изъяли рекордно большую для Европы партию кокаина – более 23 тонн порошка.

Видео: Сегодня

А в феврале американские таможенники задержали партию замороженных сухих завтраков, которые были обсыпаны кокаином на сумму около 2,8 млн долларов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Беларуси задержали еще один самолет, на этот раз Lufthansa: что происходит
В Беларуси задержали еще один самолет, на этот раз Lufthansa: что происходитДругие страны
"Его просто убьют там". Мы узнали у матери Протасевича, что ждет ее сынаДругие страны
Переболевшим COVID-19 удаляют глаза – в Индии началась эпидемия редкого
Переболевшим COVID-19 удаляют глаза – в Индии началась эпидемия редкого "черного грибка"Другие страны
Совбез ООН экстреннно собирается из-за Беларуси: все подробности ареста Протасевича (обновляется)
Совбез ООН экстреннно собирается из-за Беларуси: все подробности ареста Протасевича (обновляется)Другие страны
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания Протасевича
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания ПротасевичаУкраина
Принудительная посадка самолета и задержание Протасевича. В Ryanair отреагировали
Принудительная посадка самолета и задержание Протасевича. В Ryanair отреагировалиДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять