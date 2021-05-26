Пляж в Англии усыпало пакетами с кокаином на 3,1 млрд гривен

Международные наркоторговцы идут на все новые ухищрения – водонепроницаемые пакеты с порошком были примотаны к спасательным жилетам

Фото: nationalcrimeagency.gov.uk

Жители юга Англии обнаружили на одном из пляжей необычную находку – партию кокаина общим весом около тонны.

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Об этом сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

Наркогруз прибило к берегу 24 мая около городов Ньюхейвен и Гастнинг в графстве Восточный Сассекс. Порошок был упакован в водонепроницаемые пакеты, которые были прикреплены к спасательным жилетам – чтобы держаться на воде.

Всего было найдено 960 кг кокаина примерной стоимостью около 80 млн фунтов стерлингов, что больше 3,1 млрд гривен.

Предполагается, что наркотики привезли из Южной Америки, но были сброшены с морского суда, чтобы на берегу их подобрали наркокурьеры. На данный момент пакеты были изъяты полицией и переданы NCA.

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"Потеря партии такого размера нанесет серьезный удар по вовлеченным криминальным сетям", – говорит командир отделения NCA Мартин Грейс.

Британские правоохранители начали расследование и надеются на помощь иностранных партнеров.

Напомним, несколько месяцев назад в Гамбурге и Антверпене изъяли рекордно большую для Европы партию кокаина – более 23 тонн порошка.

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А в феврале американские таможенники задержали партию замороженных сухих завтраков, которые были обсыпаны кокаином на сумму около 2,8 млн долларов.