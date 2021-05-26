Пляж в Англії засипало пакетами з кокаїном на 3,1 млрд гривень

Міжнародні наркоторговці йдуть на все нові хитрощі – водонепроникні пакети з порошком були примотані до рятувальних жилетів

Фото: nationalcrimeagency.gov.uk

Жителі півдня Англії виявили на одному з пляжів незвичайну знахідку – партію кокаїну загальною вагою близько тонни.

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Про це повідомили в Національному агентстві по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA).

Наркогруз прибило до берега 24 травня поблизу міст Ньюгейвен і Гастнінг в графстві Східний Сассекс. Порошок був упакований в водонепроникні пакети, які були прикріплені до рятувальних жилетів – щоб триматися на воді.

Загалом було знайдено 960 кг кокаїну приблизною вартістю близько 80 млн фунтів стерлінгів, що більше 3,1 млрд гривень.

Допускається, що наркотики привезли з Південної Америки, але їх скинули з морського судна, щоб на березі їх підібрали наркокур'єри. Наразі пакети було вилучено поліцією і передано NCA.

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"Втрата партії такого розміру завдасть серйозного удару по залученим кримінальним мережам", – каже командир відділення NCA Мартін Грейс.

Британські правоохоронці почали розслідування і сподіваються на допомогу іноземних партнерів.

Нагадаємо, кілька місяців тому в Гамбурзі й Антверпені вилучили рекордно велику для Європи партію кокаїну – понад 23 тонни порошку.

Відео: Сьогодні

А в лютому американські митники затримали партію заморожених сухих сніданків, які були обсипані кокаїном на суму близько 2,8 млн доларів.