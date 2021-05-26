Русский
$ 27,46
33,66
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Пляж в Англії засипало пакетами з кокаїном на 3,1 млрд гривень

26 травня, 15:43

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Міжнародні наркоторговці йдуть на все нові хитрощі – водонепроникні пакети з порошком були примотані до рятувальних жилетів

Фото: nationalcrimeagency.gov.uk

Фото: nationalcrimeagency.gov.uk

Жителі півдня Англії виявили на одному з пляжів незвичайну знахідку – партію кокаїну загальною вагою близько тонни.

Реклама

Про це повідомили в Національному агентстві по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA).

Наркогруз прибило до берега 24 травня поблизу міст Ньюгейвен і Гастнінг в графстві Східний Сассекс. Порошок був упакований в водонепроникні пакети, які були прикріплені до рятувальних жилетів – щоб триматися на воді.

Загалом було знайдено 960 кг кокаїну приблизною вартістю близько 80 млн фунтів стерлінгів, що більше 3,1 млрд гривень.

Допускається, що наркотики привезли з Південної Америки, але їх скинули з морського судна, щоб на березі їх підібрали наркокур'єри. Наразі пакети було вилучено поліцією і передано NCA.

В тренді
У Британії помер Вільям Шекспір – він був першим чоловіком, який отримав вакцину від COVID-19
Білл Вільям Шекспір
Реклама

"Втрата партії такого розміру завдасть серйозного удару по залученим кримінальним мережам", – каже командир відділення NCA Мартін Грейс.

Британські правоохоронці почали розслідування і сподіваються на допомогу іноземних партнерів.

Нагадаємо, кілька місяців тому в Гамбурзі й Антверпені вилучили рекордно велику для Європи партію кокаїну – понад 23 тонни порошку.

Відео: Сьогодні

А в лютому американські митники затримали партію заморожених сухих сніданків, які були обсипані кокаїном на суму близько 2,8 млн доларів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Білорусі затримали ще один літак, цього разу Lufthansa: що відбувається
У Білорусі затримали ще один літак, цього разу Lufthansa: що відбуваєтьсяІнші країни
"Його просто вб'ють там". Ми дізналися у матері Протасевича, що чекає на її синаІнші країни
Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного
Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного "чорного грибка"Інші країни
Радбез ООН екстреннно збирається через Беларусь: всі подробиці арешту Протасевича (оновлюється)
Радбез ООН екстреннно збирається через Беларусь: всі подробиці арешту Протасевича (оновлюється)Інші країни
Блискуча операція: Кива та Шевченко у захваті від затримання Протасевича
Блискуча операція: Кива та Шевченко у захваті від затримання ПротасевичаУкраїна
Примусова посадка літака і затримання Протасевича. У Ryanair відреагували
Примусова посадка літака і затримання Протасевича. У Ryanair відреагувалиІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти