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"Получены доказательства преступлений". Лукашенко пустил оккупантов к Протасевичу

16 июня 2021 17:31

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Луганские боевики утверждают, что собираются отправить "откровения" Протасевича в международные суды

Оккупанты Луганской области всерьез пытаются заполучить Романа Протасевича. Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупанты Луганской области всерьез пытаются заполучить Романа Протасевича. Фото: коллаж "Сегодня"

Вопреки международному праву режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко все же допустил боевиков, оккупировавших часть Луганской области Украины, к арестованному оппозиционному журналисту Роману Протасевичу.

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Эту информацию подтвердили в так называемой "Генеральной прокуратуре ЛНР".

По словам "генпрокурора" Сергея Горенко, с Протасевичем провели "необходимые следственные действия", в ходе которых он дал "признательные показания".

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В результате этого были получены "достаточные неопровержимые доказательства" причастности журналиста к спецполку Нацгвардии Украины "Азов" и неким "зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 гг., использованию запрещенных средств и методов войны".

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Эти "доказательства" боевики собираются направить в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.

Напомним, ранее так называемая "генпрокуратура ЛНР" заявила о каком-то "расследовании" в отношении Романа Протасевича, которого подозревают в том, что он принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе полка "Азов".

Кроме того, оккупанты Донбасса собираются добиваться экстрадиции журналиста, в случае чего ему грозит казнь. Сам мужчина публично выразил надежду на то, что Лукашенко его не выдаст.

Все подробности в спецтеме Ситуация в Беларуси: подробности

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