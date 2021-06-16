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"Отримані докази злочинів". Лукашенко пустив окупантів до Протасевича

16 червня 2021 17:31

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Луганські бойовики стверджують, що збираються відправити "одкровення" Протасевича в міжнародні суди

Окупанти Луганській області всерйоз намагаються роздобути Романа Протасевича. Фото: колаж "Сьогодні"

Окупанти Луганській області всерйоз намагаються роздобути Романа Протасевича. Фото: колаж "Сьогодні"

Всупереч міжнародному праву режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка все ж допустив бойовиків, які окупували частину Луганської області України, до заарештованого опозиційного журналіста Романа Протасевича.

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Цю інформацію підтвердили в так званій "Генеральній прокуратурі ЛНР".

За словами "генпрокурора" Сергія Горенка, з Протасевичем провели "необхідні слідчі дії", під час яких він дав "свідчення".

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В результаті цього були отримані "достатні неспростовні докази" причетності журналіста до спецполку Нацгвардії України "Азов" і якихось "звірячих вбивств мирних громадян Донбасу в 2014-2015 рр., використання заборонених засобів і методів війни".

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Ці "докази" бойовики збираються направити до Європейського суду з прав людини і Міжнародний кримінальний суд.

Нагадаємо, раніше так звана "генпрокуратура ЛНР" заявила про якесь "розслідування" щодо Романа Протасевича, якого підозрюють у тому, що він брав участь в бойових діях на Донбасі в складі полку "Азов".

Крім того, окупанти Донбасу збираються домагатися екстрадиції журналіста, в разі чого йому загрожує страта. Сам чоловік публічно висловив надію на те, що Лукашенко його не видасть.

Всі подробиці в спецтемі Ситуація в Білорусі: подробиці

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