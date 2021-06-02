Лукашенко запросив "слідчих ЛНР" допитати Протасевича

Президент Білорусі заявив, що опозиціонеру слід боятися смертної кари не через діяльність у Білорусі, а тому, що він нібито воював на Донбасі

Олександр Лукашенко та Роман Протасевич. Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий надати можливість "слідчим" так званої "ЛНР" допитати затриманого в Мінську екс-головного редактора NEXTA Романа Протасевича, проти якого на Донбасі нібито проводять "розслідування".

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Про це він заявив на засіданні за підсумками зустрічі з президентом Росії, передає "Білорусь 1".

За словами Лукашенка, він обговорював це питання з главою Кремля,

"На Донбасі порушено кримінальну справу за цими персоналіямм (Роман Протасевич. – Ред.). Я нагадав президенту Путіну, що порушено кримінальну справу, і сказав, що якщо у них будуть питання, – ласкаво просимо до нас, будь ласка, поставте їм запитання, тому що людей вони убивали там, на Донбасі", – заявив невизнаний глава Білорусі.

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За словами Лукашенка, Протасевичу слід бояватися смертної кари не через діяльність у Білорусі, а тому, що він нібито воював на Донбасі.

"Він знав, що говорив, він розумів, що там, на південному сході України, йому можуть бути пред'явлені претензії, і це вже зовсім інша ситуація", – сказав він.

Нагадаємо, в так званій "генпрокуратурі ЛНР" нібито проводять "розслідування" щодо затриманого в Мінську опозиціонера Романа Протасевича. Там хочуть, щоб Білорусь передала його для "слідчих дій".

Раніше Лукашенко заявив, що слідство стосовно затриманих в аеропорту Мінська журналіста Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги будуть вести виключно в Білорусі.

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