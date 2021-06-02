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Лукашенко запросив "слідчих ЛНР" допитати Протасевича

2 червня, 02:55

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент Білорусі заявив, що опозиціонеру слід боятися смертної кари не через діяльність у Білорусі, а тому, що він нібито воював на Донбасі

Олександр Лукашенко та Роман Протасевич. Колаж "Сьогодні"

Олександр Лукашенко та Роман Протасевич. Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий надати можливість "слідчим" так званої "ЛНР" допитати затриманого в Мінську екс-головного редактора NEXTA Романа Протасевича, проти якого на Донбасі нібито проводять "розслідування".

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Про це він заявив на засіданні за підсумками зустрічі з президентом Росії, передає "Білорусь 1".

За словами Лукашенка, він обговорював це питання з главою Кремля,

"На Донбасі порушено кримінальну справу за цими персоналіямм (Роман Протасевич. – Ред.). Я нагадав президенту Путіну, що порушено кримінальну справу, і сказав, що якщо у них будуть питання, – ласкаво просимо до нас, будь ласка, поставте їм запитання, тому що людей вони убивали там, на Донбасі", – заявив невизнаний глава Білорусі.

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За словами Лукашенка, Протасевичу слід бояватися смертної кари не через діяльність у Білорусі, а тому, що він нібито воював на Донбасі.

"Він знав, що говорив, він розумів, що там, на південному сході України, йому можуть бути пред'явлені претензії, і це вже зовсім інша ситуація", – сказав він.

Нагадаємо, в так званій "генпрокуратурі ЛНР" нібито проводять "розслідування" щодо затриманого в Мінську опозиціонера Романа Протасевича. Там хочуть, щоб Білорусь передала його для "слідчих дій".

Раніше Лукашенко заявив, що слідство стосовно затриманих в аеропорту Мінська журналіста Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги будуть вести виключно в Білорусі.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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